女優沢尻エリカ（39）の約20年ぶりの写真集「DAY OFF」（幻冬舎）が、5月23日に発売されることが14日、明らかになった。07年発売の「ERICA」以来の写真集となる。「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」とコメントを寄せている。

今作の衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メークも自身で行い、すっぴんも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっているという。

また、アクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンなども掲載。最終的に撮影カット数は約1万カット以上になり、その中から厳選した150点以上のビジュアルを収録したという。

写真集発売を記念して3月14日から、沢尻エリカ写真集の公式Xアカウントをスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなど貴重な情報を発信していく。

また発売日当日の5月23日には東京・六本木蔦屋書店でお渡し会やトークイベントも予定。ファンと対面する貴重な機会になるという。