レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの佐々木美乃里（29）が13日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。

佐々木は「もうGETしてくれましたよね？現在発売中の#ヤングガンガンNo.06の『White Boin Cup 2026』企画に挑戦してます」とコメントし、ランジェリー姿を投稿した。

この投稿にフォロワーからは「タイル抜群魅力たっぷり」「可愛いし、綺麗なボディライン」「セクシーお姉さんキターーーー」「超絶かわいい」とコメントが寄せられている。

佐々木は岐阜県出身。名古屋駅でスカウトされモデルデビュー。22年からレースクイーン活動も始めた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員特別賞と東京中日スポーツ新人賞をダブル受賞。24年10月公開「さよならは5月の風のように」で映画初主演。25年5月発売の「週刊プレイボーイ」で単独グラビア。

格闘技イベントK−1のラウンドガールや、東京オートサロンのイメージガールなども経験。TBS系「水曜日のダウンタウン」で、「満腹×ジャンケン」企画などに出演した。