中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が13日に自身のインスタグラムを更新。第1子長男の出産を報告した。

阿部アナは「ご報告です。先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！」と報告した。

続けて「お腹の中ですくすくと育ち、『おぎゃーー！』と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、きっと一生忘れないと思います。無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです」と喜びを示した。

また「妊娠中から温かい言葉をかけてくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝を伝え「初めての育児は分からないことの連続で…『全てのことがこれであっているのか？』『ちゃんと息をしているか？』『暑くないか？寒くないか？』など次々と心配なことが浮かんできます（笑）」と近況を記した。

さらに「今後も悩みは尽きないと思いますので、先輩ママパパの皆さんに色々と教えていただきたいです。私自身もきちんと体を休めながら、息子とともに少しずつ成長していけたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いします!!」と呼びかけた。

阿部アナは東海大出身で、18年に入社。「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」の3代目アシスタントを担当している。25年12月に妊娠を発表した。