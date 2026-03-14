◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ―アメリカ（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国が１点を先取した。

先頭のウィット（ロイヤルズ）が四球で出塁し、１死一塁からジャッジ主将（ヤンキース）が左翼線を破る二塁打で二、三塁とした。続くシュワバーの二ゴロの間に三塁からウィットが生還し、先制点を挙げた。

米国先発ウェブ（ジャイアンツ）は１次ラウンド初戦のブラジル戦（６日）以来７日ぶりのマウンド。１番ロペス（マーリンズ）と３番オニール（オリオールズ）に安打を許し１死一、二塁とされたが、ケイシー（マーリンズ）とトロ（ロイヤルズ）を連続三振とし、無失点で立ち上がった。

１次ラウンドは首の皮一枚で通過した。勝ち上がりが決まらないまま３勝１敗で終え、イタリア―メキシコ戦の結果に行く末が託された。「幸運にも（１次ラウンド最終戦で）イタリアが勝ってくれた。我々を救ってくれた」とデローサ監督。メキシコを破って３連勝後「準々決勝行きの切符は発券された」と早とちり発言し、非難を受けた。「全ては私の責任。イタリアに勝つ必要があったこと、順位決定方法は知っていた」と、勘違いではなかったとしていた。

冬季五輪男女アイスホッケー決勝の再戦としても注目されている同カード。氷上で敗れ銀メダルに終わったカナダは、アイスホッケーのジャージー姿で試合前の練習を行っていた。