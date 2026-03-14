グラビアアイドルで6人組アイドルグループ「TERASU×TERASU」（通称「テラテラ」）メンバーの池本しおり（23）が13日、自身のインスタグラムを更新。「イメチェンしてみました」と明かした。

「何年も前からずっとやりたいなーーーって思ってたボブ！ 似合ってるかな、、？？」と、胸まであったロングヘアをバッサリとカットした激変ショットを公開。「切る前日までドキドキだったぁ まだ鏡とかに映る自分が自分じゃないみたい笑」と肩までに短くなったニューヘアスタイルを披露した。

ファンやフォロワーからも「まじでかわいい！！！！！」「可愛すぎる、、、」「最上級にかわいい」「かわいいいいいいいい！！！」「えぐい！！！！」「マジ神」「めっちゃ似合ってる」「違和感ゼロレベル」とコメントが寄せられている。

池本は神戸市出身。15歳の時に家族で訪れた東京・原宿でスカウトされ芸能界入り。20年8月発売の「週刊プレイボーイ」で初の単独グラビア。身長150センチ。スリーサイズはB81−W56−H83センチ。ミニマムとグラマラスボディーを掛け合わせた「ミニグラ」と称されることもある。同10月にはデジタル写真集3冊同時発売。21年1月、「太陽」と「月」をコンセプトにしたアイドルグループ2組の結成が発表され、「太陽」の「テラス×テラス」メンバーに加入。趣味は音楽鑑賞、香水集め。特技は百人一首。