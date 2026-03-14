子どもが体調不良で習い事を欠席。「振替不可」と言われました。月謝を払っているのに納得できません。この対応は普通でしょうか？

体調不良で欠席しても「振替不可」は珍しくない

結論からいえば、子どもの体調不良による欠席でも、振替ができない習い事は少なくありません。これは教室側の事情によるところが大きく、講師の予定や教室の使用料は、子どもが休んでも変わらないためです。特に少人数制の教室では、別日に振替枠を用意することが難しい場合もあります。

そのため、あらかじめ「欠席時の振替は不可」と決めている教室は一定数あると考えられます。これは、保護者の立場では厳しく感じられても、運営上のコストや人員配置を踏まえた一つのルール運用といえます。まずは、その教室で事前に示されている規約に沿った対応なのかを冷静に確認することが大切です。



月謝を払っていても返金や振替が当然とはかぎらない理由

月謝を払っていると、「出席できなかった分は受講し直せるはずだ」と考える方もいるでしょう。しかし、月謝は毎回のレッスンを単純に積み上げた料金とはかぎりません。決まった曜日や時間の枠を確保することや、講師の指導体制、教室の維持費などを含めて設定されている場合があります。

このため、1回休んだからといって、その分を返金したり、必ず振替を認めたりする仕組みになっていないことがあります。

もちろん、説明が不十分なまま一方的に不利益を受けるのであれば問題ですが、入会時の申込書や会員規約、教室案内などに「振替不可」と記載されていたなら、その条件に沿った対応と考えられます。重要なのは、月謝が何に対する支払いなのかを正しく理解することです。



納得できないときに確認したい規約と相談先

納得できない場合は、まず入会時の申込書や会員規約、教室案内を確認しましょう。見るべき点は、欠席時の振替の有無、病欠の扱い、休会制度、退会の締め切り日です。案内が曖昧だったり、説明を受けた記憶がなかったりする場合は、教室に書面やメッセージで確認するのが安心です。

その際は、「返金してください」と強く求めるよりも、「病欠の場合の対応はありますか」「今後のために休会制度は使えますか」と具体的に聞くほうが、落ち着いた話し合いにつながりやすくなります。

それでも説明に疑問が残る場合は、消費生活センターに相談する方法もあります。第三者に相談することで、契約内容の見方や今後の対応を整理しやすくなります。



教室のルールを確認して、無理なく続けられる環境を整えよう

子どもの体調不良で欠席した際に「振替不可」と言われることは、習い事において必ずしも珍しいことではありません。月謝制であっても、毎回の受講だけに対する支払いとはかぎらないためです。ただし、保護者が納得できるかどうかは、事前にルールが分かりやすく示されていたかで大きく変わります。

まずは規約を確認し、必要に応じて教室へ相談しましょう。そのうえで、振替制度のある教室のほうが家庭に合うと感じるなら、教室や受講コースを見直すのも一つの方法です。無理なく続けられる環境を選ぶことが、子どもにとっても保護者にとっても安心につながるでしょう。



出典

独立行政法人国民生活センター 全国の消費生活センター等

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー