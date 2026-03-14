「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表−韓国代表」（１３日、マイアミ）

ドミニカ共和国代表が三回に貴重な追加点を奪った。ソトが鮮やかなヘッドスライディングを見せた。

先頭のソトが安打で出塁。続くゲレーロＪｒ．は右中間を真っ二つに破る二塁打を放った。一塁からソトが一気にホームを目指し、捕手のタッチを見て左手を引っ込め、右手でホームプレートにさわった。

球審の判定はセーフ。韓国ベンチはチャレンジを申請したが、判定は変わらず。まだ序盤の三回でチャレンジ権を喪失する事態となってしまった。

ドミニカ共和国代表は二回にゲレーロＪｒ．の激走＆ヘッスラで先制点をあげ、以降も打線がつながり３点を先制していた。強打のイメージが強い中、本塁クロスプレーの間に走者が次の塁を陥れるなど、抜群の走塁センスも際立っている。

さらにマチャドのタイムリーで追加点を挙げると、２死後も好機を広げ、タティス、マルテが押し出し四球を選んで大量７点リードとなった。追い込まれてから際どいボールに手を出さず、ことごとく見極める選球眼も韓国投手陣をのみこむ一因となった。