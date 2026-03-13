ヨウジヤマモト「S′YTE」、“昭和の絵師”上村一夫とのコラボコレクション第2弾を発売

ヨウジヤマモト社が展開する「サイト（S'YTE）」が、イラストレーターで漫画家の上村一夫とのコラボレーションアイテム第2弾を発売する。3月19日から、S‘YTE渋谷PARCO、「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」、「グラウンド ワイ（Ground Y）」名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCO、「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」公式オンラインストアで取り扱う。

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上村は、1940年神奈川県横須賀市生まれ。1962年に武蔵野美術大学デザイン科を卒業し、在学中にアルバイトをした広告代理店宣弘社でイラストレーターとして広告制作に携わる。5年後に「月刊タウン」の創刊号にて「カワイコ小百合ちゃんの堕落」で漫画家としてデビューし、その後は「同棲時代」や「修羅雪姫」、「怨獄紅」など数々の名作を生んだ。儚げな女性像や劇画調の作風から、「昭和の絵師」とも称される。1985年に、下咽頭腫瘍のため45歳で死去した。

2度目のコラボとなる同コレクションは、上村の代表作である「修羅雪姫」をはじめ、当時社会現象となったヒット作「同棲時代」、1970年代に描かれた週刊誌の表紙絵や扉絵などをモチーフにした、ジャケットやパンツ、Tシャツ、バッグなどをラインナップする。価格は8250〜7万5900円。

◾️ヨウジヤマモト：公式オンラインストア