ＷＢＣは日本時間１４日から準々決勝が行われる。連覇を目指すＣ組１位の日本は、１５日に難敵ベネズエラ（Ｄ組２位）と対戦する。１次ラウンド（Ｒ）では大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）がそれぞれ２本塁打。メジャー組が力を見せつける中、攻守に存在感を放つ選手がいる。

西武・源田壮亮内野手（３３）。初戦となった６日・台湾戦の２回無死一、二塁で、投球がユニホームをかすめた。一度はボール判定だったが、死球をアピールし、リプレーで覆った。その後に大谷が先制満塁本塁打。１次Ｒ４連勝につながる地味ながら貴重なワンシーンとなった。

同戦は死球のあと、３安打。１次Ｒでは派手なアーチを連発するメジャー勢に主役を譲ったが、打率５割７分１厘は、出場２０チームで１位。２位大谷の５割５分６厘を上回り、ＷＢＣ首位打者に立っている。

前回２０２３年大会では、１次Ｒの韓国戦で、二塁に帰塁した際に右手小指を骨折。それでも栗山監督に出場を志願し、患部を固定しながらプレーしして優勝に貢献。準決勝のメキシコ戦では、相手のわずかな離塁を見逃さずタッチアウトにする「源田の１ミリ」で流れを変えた。「（今回は）万全な状態でちゃんとやりたい」と話していた男は３年後、安定した守備と好調な打撃で再び侍に不可欠な正遊撃手となっている。

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３大大会の出場は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣ、２４年プレミア１２に続いて５度目。ファンをうならせるＮＰＢ侍が、高い経験値を武器に連覇へ重要な役目を担う。

◆ＷＢＣ打率ランキング

１ 源 田（日） ・５７１

２ 大 谷（日） ・５５６

３ ムン・ボギョン（韓）・５３８

４ ゲレーロ（ド） ・５００

４ アラエス（ベ） ・５００

４ 吉 田（日） ・５００

４ ケイシー（加） ・５００

４ ノーリ（伊） ・５００

９ ト ロ（加） ・４６７

１０タティス（ド） ・４６２

１０マルティネス（キュ）・４６２

※規定打席 試合数×３・１で計算