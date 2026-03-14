日本時間14日からの準々決勝を前に、大幅なメンバーの入れ替えを行ったのが米国だ。

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1試合のみの登板予定だったスクーバル（29=タイガース）を外したのは想定内として、13日までにヤーブロー（34=ヤンキース）とワカ（34=ロイヤルズ）を登録外に。代わりにヒル（36=ヤンキース）、ロジャーズ（35=ブルージェイズ）、ベスト（30=タイガース）とリリーフ専門の3投手を登録。

さらにボイド（35=カブス）、ホームズ（32=メッツ）も登録を外れる見込み。ここまで計5人のメンバー落ちが確実視されている。

大会のルール上、投手は1次ラウンド終了時に4人、準々決勝後に2人、計6人の入れ替えが可能で、あとひとりはカーショー（37）を落としてライアン（29=ツインズ）を登録するようだ。つまり6人の枠をフルに使って準決勝以降を戦うというのだ。

「イタリア対メキシコ戦の結果次第で、まさかの1次リーグ敗退の危機だった米国のデローサ監督の意向です」と、特派員のひとりはこう続ける。

「3連勝したことで準々決勝進出だと思い込み、スタメンから主力メンバーを外してイタリアに敗退。米メディアから袋だたきにされた。米国はただでさえ前回大会決勝で当時キャプテンのトラウトが大谷に空振り三振に仕留められ、野球大国として屈辱を味わった。今大会はぶっ千切りの優勝候補としてベストメンバーで臨みながら、まさかの勘違いで1次ラウンド敗退の危機にさらされただけに、今後はなりふり構わず勝ちにいくつもりです。カーショーは通算223勝のレジェンド。米国チームのシンボル的存在ですが、昨年限りで引退した左腕で、ここまで登板機会はない。だったら戦力として計算の立つ、現役バリバリのエース級を招集しようという意図。登録を外された投手の多くは1次ラウンドで精彩を欠いた」

尻に火がついたデローサ監督のハンドリングはうまくいくか。

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ところで、侍Jの置かれている環境はとてもじゃないが「選手ファースト」とは言い難い。実際、チーム内ではサポート体制が問題視されている。しかも、彼らを支えるトレーナーの置かれた環境は劣悪そのものだという。いったいどういうことか。

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