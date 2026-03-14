【WBCドミニカ代表名鑑】

【投手編】サンチェスは昨季サイ・ヤング賞次点、「大谷翔平キラー」のサウスポー

サンディ・アルカンタラ

（マーリンズ／先発投手／30）

■手術から復活したサイ・ヤング賞右腕

2022年のナ・リーグ、サイ・ヤング賞投手。23年のシーズン後にトミー・ジョン手術を受け、昨年の開幕時に復帰した。前半は手術のダメージが残り4勝9敗、防御率7.22だったが、後半は制球が安定して7勝3敗、防御率3.33。今季の飛躍が期待されるようになった。WBCが開催される今年3月には手術から丸2年が経過するため、サイ・ヤング賞に輝いた22年のピッチングが蘇る可能性も。

▽年齢=30

所属=マーリンズ

右投げ右打ち

ポジション=先発投手

今季年俸=約26億5000万円

昨季の成績=31試合 11勝12敗 防御率5.36

アブナー・ウリベ（ブルワーズ／救援投手／25歳）

■高速シンカーを見せ球にする剛腕リリーバー

昨年セットアッパーとしてメジャー最多の37ホールドをマークしたあと、ポストシーズンではクローザーを務めた剛腕リリーバー。好結果を出したため、今季は開幕から抑えとして起用される。特徴は球種がシンカー（ツーシーム）とスライダーしかないこと。シンカーは160キロ近いため、これが一番の武器と勘違いされがちだが、威力があるのはスライダーの方で、シンカーは見せ球として使うことが多い。

▽年齢=25

所属=ブルワーズ

右投げ右打ち

ポジション=救援投手

今季年俸=約1億2000万円

昨季の成績=75試合 3勝2敗7S 防御率1.67

カルロス・エステベス（ロイヤルズ／救援投手／33歳）

■エ軍時代に大谷と共闘したセーブ王

30歳になってからクローザー業を始め、年々進化して昨年メジャー最多の42セーブをマークした右腕。大谷翔平がエンゼルス最後の2023年にクローザーを務めていたため、日本でもよく知られた投手。当時は制球がアバウトで、登板するたびにいきなり四球を出し、ハラハラドキドキのピッチングで何とか逃げ切るため、日本のファンに「エステベス劇場」と揶揄されたが、昨年はそれがほとんど見られなくなった。

▽年齢=33

所属=ロイヤルズ

右投げ右打ち

ポジション=救援投手

今季年俸=約16億8000万円

昨季の成績=67試合 4勝5敗42S 防御率2.45

（友成那智／スポーツライター）

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