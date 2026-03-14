「自分でバイクを盗んだことにして弁償代30万円を自分で用意するか、親に用意してもらえ。オレの上にヤクザおるから警察に本当のことを言ったら、家燃やして親殺すからな」

30代エリート自衛官の学歴詐称がバレたきっかけとお粗末すぎた学位記

海上自衛隊の男は10歳年下の小学6年生の男児（12）を脅し、金を巻き上げようとしていた。

奈良県生駒市に住む小6男児から現金30万円を脅し取ろうとしたとして、県警生駒署は11日、奈良県出身で広島県呉市に住む潜水艦「うんりゅう」の海士長、石橋輝容疑者（22）を恐喝未遂の疑いで逮捕した。

被害に遭った小学生は今年1月、原付バイクを所有する10代の知人男性から「人目につかへんような安全な置き場所を知らへんか」と、たずねられ、「ええとこあるよ」と生駒市内の公園を紹介した。男性は1月4日、その公園にバイクを止めたが、同日、住民から「放置単車」の申告があり、生駒署によって撤去された。男性が公園にバイクを取りに行ったところ、すでにバイクはなくなっていた。

「小学生とバイク所有者の男性は地元の遊び仲間。男性は免許を持っておらず、家に持ち帰って親にバレたらマズイと思い、盗まれないような安全な隠し場所を探していた」（捜査事情通）

■頼まれてもいないのに…

石橋容疑者はちょうど正月休みで地元に帰省していて、ツレの男性からバイクがなくなったいきさつを聞いた。頼まれてもいないのにしゃしゃり出て、1月5日深夜、小学生をバイクが撤去された公園に呼び出し、冒頭のように難癖をつけ、スゴんだ。

「石橋は小学生が親に正直に話したら、自分が目を付けられると思ったのでしょう。クギを刺す意味で『おまえが盗んだことにしとけ』と嘘をつくよう指示し、『自分が弁償しないといけない』と親に泣きついて金を用意してもらえということだった。当初、小学生は石橋の言う通りに父親に説明したが、不審に思った父親が本人を問いただしたところ、石橋に脅されていたことを打ち明けた」（前出の捜査事情通）

石橋容疑者は調べに対し「日が経っていて詳しく何と言ったか覚えていません。バイクの弁償代を用意するように言って、脅すようなことを言ったと思います」と供述。海上自衛隊呉地方総監部は、「処分を検討しています」と本紙にコメントした。

国防を担う海自隊員が、小学生相手に「ケツ持ち」の存在をチラつかせ、「カツアゲ」とは大人げない。