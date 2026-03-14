【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#10

三浦翔平、ビートルズを知らなかった？ 視聴者からは「桐谷美玲に怒られるぞ！」の猛ツッコミ

『ミズリー』

◇ ◇ ◇

アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の2曲目。タイトルはビートルズを聴き始めてから覚えた単語。前回紹介した『アスク・ミー・ホワイ』にも出てきて、当時一体どんな意味かと思ったのだ。アメリカ「ミズーリ州」なども想像しながら。

そして英和辞書で「ミズリー」が「みじめ」という意味を知ったときの驚きたるや。中学時代の物好きの友人と「♪ザ・ワールド・イズ・トリーティング・ミー・バッド・みーじめ」と歌ったものだった。

印象的なのは再生時間「0:44」他に出てくるキラキラとしたピアノの音。プロデューサーであり、何人かいる「5人目のビートルズ」の筆頭的存在=ジョージ・マーティンが、テープの回転速度を半分に落として録音して、その倍速で再生したという。すると、ちょうど1オクターブ上がって、こういうキラキラした音質になる。この倍速再生テクニックを使って、のちにご紹介する名曲『イン・マイ・ライフ』の速弾きピアノも録音された。【オリジナル記事で試聴する】

驚くのは、このテクニックを、ビートルズとほぼ同時期に使って大ヒットを飛ばした日本人がいたこと。そうザ・フォーク・クルセダーズ『帰って来たヨッパライ』の変な声は、まさにこのテクニックの産物。

■『アンナ（ゴー・トゥ・ヒム）』

こちらアルバム3曲目。「♪ゴー・ウィズ・ヒム」と歌われるが、サブタイトルは「ウィズ」ではなく「トゥ」。間違えやすい。

ドラムスのパターンは、リンゴお得意のもの。そしてこのドラムスも名曲『イン・マイ・ライフ』に行き着く。

中間部「0:57」からのジョンの声がとにかく素晴らしい。音楽家トータルとしてはともかく、ボーカリストとしてのジョンは絶対に初期に限る。あ、個人の意見です。

■『チェインズ』

アルバム4曲目。収録曲順まで含めて考えれば、記念すべきジョージの初リードボーカル作品。これもカバーで、ヒット曲量産作家だった、キャロル・キング（とジェリー・ゴフィン）の手によるもの。

とはいいながら、ジョージのボーカルとなると、ジョンとポールが後ろからしゃしゃり出てくるのが初期ビートルズあるある（歌い出し参照）。

約8年後、ジョージとキャロル・キングはそれぞれ『オール・シングス・マスト・パス』（70年）と『つづれおり』（71年）という傑作アルバムでチャートを賑わせる。

▽スージー鈴木（音楽評論家） 1966年、大阪府東大阪市生まれ。早大政治経済学部卒業後、博報堂に入社。在職中から音楽評論家として活動し、10冊超の著作を発表。2021年、55歳になったのを機に同社を早期退職。主な著書に「中森明菜の音楽1982−1991」「〈きゅんメロ〉の法則」「サブカルサラリーマンになろう」など。半自伝的小説「弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる」も話題に。最新刊「日本ポップス史 1966-2023: あの音楽家の何がすごかったのか」が11月に発売予定。ラジオDJとしても活躍中。