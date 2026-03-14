〈「今でも情けないし、イチローさんは怒っていた」松坂大輔が激しく後悔している“メジャー1年目”の失敗〉から続く

これまでいくつもの名場面が繰り広げられてきたWBC。「平成の怪物」こと松坂大輔も、数々の活躍を見せてきた。ここでは『松坂大輔 怪物秘録』（石田 雄太著、文藝春秋刊）から一部抜粋し、2006年に開催した第1回大会でのイチローとの記憶をお届けする。（全4回の1回目／続きを読む）

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第1回、2回ともにWBC優勝の原動力となった、イチローと松坂大輔 ©文藝春秋

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全員がイチローに気圧され、ホテルが静まり返った

日本での8年間で108勝を挙げて、松坂はメジャーへ移籍する。その争奪戦が熾烈を極めて破格のカネが飛び交ったのは、2006年の春、初めて開催されたWBCでのピッチングが、メジャーに計り知れない衝撃を与えたからだった。

第1回のWBC――近々、野球のワールドカップが行われるという噂はあった。その噂が現実となったのが2005年初夏。「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の開催が発表されたのである。日本では参加すべきかどうかさえあやふやだったのだが、その風向きが変わったのはイチローが日本代表の一員として出場する意思を示したからだった。

イチローさんが出ることになって、驚きはありました。オリンピックに出なかったイチローさんは「世界一を決める大会なら出る」とずっと言っていましたが、そうか、そのときが来たのか、と思いました。

イチローさんが初めてチームに合流したのは、直前合宿が行われる福岡のホテルです。僕らは先にミーティング会場に揃っていて、なんとなくザワザワしていたのですが、そこへイチローさんが到着して、一転、シーンと静まり返りました。みんな、イチローさんの存在に気圧されていたんです。

チームが引き締まった、イチローの「ある行動」

そうしたらイチローさん、いきなり大きな声で「おーっ、まっちゃん」って（イチローと同学年の）松中（信彦）さんをイジったんです。そこでまたみんながビビって……だって三冠王の松中さんですからね。その松中さんがイチローさんに圧倒されているんですから、どんだけすげえんだって話ですよ。

僕はこれまで通り、普通に挨拶して喋りましたが、そもそも若い選手が多かったこともあって、イチローさんと普通に話のできる人がチームに少なかった。理由はそれだけではなかったと思いますが、あのチーム、最初はひとつになってまとまっている感じがまったくありませんでした。

その風向きが一変したのは、イチローさんが合宿初日からエンジン全開だったことが大きかったと思います。時差もあったはずだし、ゆっくり調整するのかなと思いきや、ウォームアップから先頭を切っていきなりの全力疾走……あの姿を見てみんな、『こりゃ、本気だな』と思わされたはずです。

イチローさんのWBCに懸ける想いは十分に伝わってきました。じつは僕、あのとき『イチローさんっておもしろいな』と思ったんです。だって、僕なりにイチローさんってこういう人だというイメージは持っていましたが、初めて同じチームでプレーしてみたら自分が知らないイチローさんがいた。こんなイチローさん、見たことない、こういうイチローさんもいたのかって……イチローさんってホントにおもしろい人だなって、そう思ったのを覚えています。

〈「WBCってこんなものか」奇跡の準決勝進出→ケガを負いながらキューバを抑えて劇的優勝…それでも第1回大会で松坂大輔が感じていた“寂しさ”の正体〉へ続く

（石田 雄太／Number Books）