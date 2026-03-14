〈「イチローさんが来て、ホテルがシーンと」「みんながビビッて…」松坂大輔が振り返る『第1回WBC』の知られざる舞台裏〉から続く

「WBCってこんなものかと思っていました」

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第1回WBCで獅子奮迅の活躍を見せ、MVPにも輝いた松坂大輔は当時をこう振り返る。

日韓戦に敗れて勝ち上がりが絶望的な中、奇跡的に準決勝への進出を果たして韓国との再戦に勝利。さらに当時「赤い稲妻」と呼ばれ恐れられていたキューバを下して優勝を果たすなどドラマティックな展開が多かった大会の中で、松坂が感じていた寂しさの正体とは何だったのか。『松坂大輔 怪物秘録』（石田 雄太著、文藝春秋刊）から一部抜粋してお届けする。（全4回の2回目／続きを読む）



2006年の第1回WBC当時はまだ西武ライオンズの投手だった松坂 ©文藝春秋

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「WBCってこんなもんか」と思った

WBCでの僕の登板は3度。最初は東京ドームでの第1ラウンドの台湾戦、2度目はアナハイムでの第2ラウンド、メキシコ戦。そして決勝のキューバ戦。メジャーのボールは滑るし、WBCならではの球数制限もあって、普段と勝手が違うことはいろいろありました。

メキシコ戦は負けたら準決勝進出の可能性がゼロになる土壇場でしたが、僕にとってはすごく静かな試合だったというイメージがあります。

タッチアップ騒動もあったアメリカに負けて勝つしかない試合でしたが、雰囲気も内容も盛り上がった感じはしませんでした。観客の少なさ（1万6591人、アメリカ戦は3万2896人）に寂しさを感じたからなのかもしれません。日本では一気に盛り上がってきたという話は聞いていましたが、WBCってこんなものかと思っていました。

それでも僕の状態はすごくよくて、キャッチャーの里崎（智也）さんも『今日はボールが来てる』と感じていたんでしょう。ストレートのサインが多くて、僕の感覚とも合っていたのでリズムよく投げられました。2回、ランナーを三塁へ進めたピンチでも、僕、めちゃくちゃストレートを続けたんです。

里崎さんもスライダーを1球も挟むことなく、ひたすらまっすぐ。2人のバッターにストレートを10球続けて、空振り三振とセンターフライに打ち取りました。日本は6−1でメキシコに勝って、準決勝進出への望みをつなぎます。

ところが日本は次の韓国戦に敗れて、準決勝進出が絶望的になってしまいました。

「奇跡」が起こり、因縁の韓国戦へ

韓国が3戦全勝で準決勝進出、1勝2敗の日本は最後の枠をアメリカと争っていました。アメリカ対メキシコ戦でアメリカが勝てば準決勝進出、メキシコが勝った場合は3チームが1勝2敗で並んで失点率の勝負になります。

メキシコは勝っても失点率で日本を上回ることはできず、日本がアメリカを上回るには、アメリカが3点以上取られて負けることが条件でした。そんなの無理に決まってるというのがみんなの雰囲気で、でも僕は『メキシコ、奇跡起こさねえかな』とひそかに期待していました。

そうしたら、メキシコがアメリカに勝った。しかも2−1。3失点というのは9回を守った場合で、この日はアメリカが先攻だったため、負けたアメリカの守りは8イニングでした。それが幸いしてギリギリの決着（日本の失点率は0.28、アメリカは0.29）だったとか……勝つ気ねえじゃんと思っていたメキシコですが、試合前日にディズニーランドへ遊びに行ってリラックスしたのがよかったんですかね（笑）。

準決勝でついに韓国に勝って、日本は決勝へ勝ち進みます。相手は準決勝でドミニカを倒したキューバでした。（デビッド・）オルティスや（アルバート・）プホルスがいたドミニカと戦いたいと思っていましたが、キューバはアテネ五輪で金メダルを獲っています。それまで僕は国際試合の決勝で投げたことがなかったので、決勝で投げて、絶対に優勝したいと思っていました。

決勝では先頭打者から被弾 実は首を痛めていた

でも覚えているのは、先頭打者ホームラン（苦笑）。1番の（エドゥアルド・）パレに甘く入ったスライダーを打たれます。あの日、僕は首を痛めていました。

試合前のブルペンで最後の1球を投げたとき、首が攣った感じになってしまったんです。寒さもありましたし、苦手な移動が続いたこともあったかもしれません。姿勢には気をつけていたんですが、あれは突発的なことではなく、兆候があった異変でした。

それでもアドレナリンが出ていたおかげか、試合になるとどうにかできちゃうんです。4回まで毎回、ランナーを出しながら最初の1点だけに抑えて、あとを（渡辺）俊介さんに託します。キューバも反撃してきましたが、最後は大塚（晶則）さんが締めて、日本が10−6でキューバを下しての優勝……日本は最初のWBCチャンピオンになりました。

僕は里崎さん、イチローさんとベストナインに選ばれて、MVPも獲得しました。僕は祝勝会でイチローさんに「靴、下さいっ」とねだって、スパイクをもらいました。「シャンパン臭くなってるけど、いいか」と訊かれたような……確かにシャンパンまみれで、球場に舞っていた紙吹雪がこびりついていました。

僕はシドニーとアテネ、2度のオリンピックで勝つことができなかったので、あのWBCで勝ち切ったということは野球人生の中でもすごく大きなことだったと思っています。それまで大事なところで勝てないと言われてきて、世界一を決める決勝でチームを勝ちに導くことができた。

しかも開幕前だったとはいえ世界の舞台に出てくる選手をしっかり抑えられたというのは、メジャーへ挑戦したかった僕にとってひとつの自信になりました。まぁ、いい印象を与えられたかな、くらいでしたけどね（笑）。

〈「本当は一瞬、出場辞退も考えた」「不安しかなかった」ケガで全身ボロボロだった松坂大輔が、それでも『第2回WBC』への参加を決めたワケ〉へ続く

（石田 雄太／Number Books）