〈「WBCってこんなものか」奇跡の準決勝進出→ケガを負いながらキューバを抑えて劇的優勝…それでも第1回大会で松坂大輔が感じていた“寂しさ”の正体〉から続く

「不安しかなかったんです」「あのときは股関節も深刻な状態で……」

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2009年の第2回WBCへの参加を巡り、松坂大輔は当時をこう振り返る。連覇のプレッシャーや世間の期待が膨らみ、全身がボロボロだったという松坂は、どのようにして参加を決意したのか。『松坂大輔 怪物秘録』（石田 雄太著、文藝春秋刊）から一部抜粋してお届けする。（全4回の3回目／続きを読む）



2006年の第1回WBCでMVPに輝き、メジャーリーグでも活躍していた松坂。しかし、2009年の大会を巡っては大きく悩んでいた ©文藝春秋

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第2回WBCで感じていた「難しさ」

イチローさんの立場は前回と変わっていなかったと思いますが、僕は1回目と2回目では自分の置かれている立場が明確に違うという雰囲気は感じていました。

1回目のときはピッチャー陣で唯一のメジャーリーガーだった大塚（晶則）さんがまとめ役の存在になってくれましたが、2回目はピッチャーの中でメジャーリーガーは僕だけです。僕よりも上の人が日本代表から抜けて、今まで上の人にやってもらっていた役割を今度は自分が担っていかなきゃいけないと思っていましたから、そのポジションに自然と僕が入る感じになりました。

もちろん、その分の責任も負わなくちゃいけないし、そういうことをイチローさんに期待されてるというのは、なんとなく感じていました。実際にイチローさんとはWBCの宮崎合宿が始まる前に食事をして、「ピッチャーは大輔が引っ張らなきゃいけないぞ」と言われていました。イチローさんだけではなく、宮本慎也さんからも同じことを言われていたんです。

宮本さんは2009年は日本代表のメンバーにはいなかったんですが、「お前がまとめないとピッチャー陣が機能しない」「そのためにはお前がしっかりしないと……だから頼むぞ」という言葉をもらいました。宮本さん、イチローさんにそう言われて、でも正直なところ、チームのメンバーが集まったときにピッチャー陣がどういう雰囲気になるのか、まったくイメージできませんでした。

全身はボロボロ、出場辞退も考えていた

2回目のWBCのメンバーには、イチローさんよりも年上の野手に稲葉（篤紀）さん、ピッチャーで僕より上には渡辺俊介さんがいました。それでも僕はメジャーを経験した唯一のピッチャーとして、WBCでたくさん対戦するであろうメジャーのすごい選手たちとも「僕たちは対等に渡り合えるんだ」ということをしっかりと伝えようと意識していました。第1回のときも憧れの目線をメジャーリーガーに向けていた選手がけっこういたんです。

そうではなく、彼らは僕らにも十分に戦える相手なんだということを、先頭に立って示していかなければなりません。そうすることで年下の若いピッチャー、たとえば6つ下のダル（ダルビッシュ有）やワク（涌井秀章）、8つ下のマー君（田中将大）たちとのまとまりができていくはずだと思っていたんです。

だから僕は、第1回のWBCでは練習試合で打たれても本番で結果を出せばいいと思ってやっていましたが、第2回では早い段階である程度の結果は出しておかないとみんなに示しがつかないと考えていました。

ただ、肝心の僕は不安だらけでした。第2回WBCの前年、2008年に僕は（レッドソックスで）18勝（3敗）しましたが、5月に手すりにつかまって痛めた右肩だけでなく、あちこちが痛い中で投げてきて、果たしてWBCまでに自分を戦える状態に持っていけるのかと不安しかなかったんです。あのときは股関節も深刻な状態で、それでもピッチャーをまとめなきゃいけない。しかも連覇がかかった大会で世間の期待も大きかった分、大会前からWBCはものすごく盛り上がっていました。

だからあのとき、本当は一瞬、出場辞退も考えたんですが、いやいや、ここで辞退はあり得ないよなと、最後は腹を括りました。イチローさんはそんな僕の何気ない仕草から異変を感じ取ってくれていました。さり気なく「大丈夫か」と気にかけてくれていましたからね。

実際、ピッチャーを引っ張っていくためには自分のボールで示すのが手っ取り早いんですが、それができない状態だったので、経験したことを自分から積極的に話すとか日々の立ち居振る舞いで姿勢を示すとか、そういうことで引っ張ろうとするしかありませんでした。そんなやり方は初めてだったので、これでまとめられるのかと、こちらも不安だらけです。

〈第2回WBC決勝戦『イチロー劇的タイムリー』の一方で“切なすぎる出来事”が起きていた…松坂大輔が回想する激戦の記憶「連覇したけど、悲しいこともたくさんあった」〉へ続く

（石田 雄太／Number Books）