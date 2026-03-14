〈「本当は一瞬、出場辞退も考えた」「不安しかなかった」ケガで全身ボロボロだった松坂大輔が、それでも『第2回WBC』への参加を決めたワケ〉から続く

「連覇した喜びとともに、切ない思い出がたくさんありました」

【画像】イチローの劇的なタイムリーヒットが飛び出した中、ブルペンで松坂が気にかけていた投手

松坂大輔は、第2回WBCをこう振り返る。その一つが、決勝戦で起こった出来事だ。連覇をかけた韓国戦、語りぐさとなっているイチローの劇的なタイムリーヒットが飛び出した中、ブルペンで松坂は“ある投手”のことを気にかけていた――。『松坂大輔 怪物秘録』（石田 雄太著、文藝春秋刊）から一部抜粋して当時のようすをお届けする。（全4回の4回目／最初から読む）



日本代表が連覇を果たした2009年のWBC、その決勝で起こっていた切なすぎる一幕を松坂大輔が振り返る ©文藝春秋

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全身にケガを抱えて出場、調子が上がらない中で何とか投げ続けた

WBCの本番が始まっても、僕の状態が上向くことはありません。そこでの仕上がり具合やブルペンで投げるボールを見せることで、わかりやすく何かを伝えられるものだと思うのですが、それができないとなったとき、言葉や普段の姿勢だけでは限界があります。どんな状況であれ、状態であれ、最後は結果を出すしかありません。

東京ドームで行われた第1ラウンド、僕は2試合目の韓国戦に先発しました。初回、（4番の金泰均に）2ランホームランを打たれましたが、日本の打線が打ってくれたおかげで9−2と大量リードの中、球数制限内の65球で4回を投げ切って勝ち投手になりました（試合は14−2で7回コールド勝ち）。

舞台をサンディエゴに移した第2ラウンド、今度は初戦のキューバ戦に先発します。この試合、キューバを相手に6回を投げてゼロに抑えることができました（86球、被安打5、無四球、8奪三振、6−0で日本の勝ち、勝利投手は松坂）。

決勝ラウンドの舞台はドジャースタジアムです。あちこちの痛みと戦いながらの第2回WBC、僕の最後の登板は準決勝のアメリカ戦でした。

トップバッターのブライアン・ロバーツにいきなり先頭打者ホームランを打たれましたが、6−2と4点をリードした5回途中、スギ（杉内俊哉）に後を託しました。内容はともかく（4回3分の2、98球、被安打5、3四球、4奪三振、2失点）、相手に決定的な流れを渡すことなく、チームに勝ちをもたらすことができたのはよかったと思っています（9−4で日本の勝ち、勝利投手は松坂、3試合3勝0敗）。

いよいよ連覇まであとひとつ、決勝の相手は韓国でしたが、じつはあのとき、僕には気がかりなことがありました。

イチローが「劇的タイムリー」を打つ中、ブルペンで起こっていたこと

それは抑えを外れた（藤川）球児のことでした。決勝ラウンド、ダルが抑えに回ることになって、球児は本来の仕事ができなくなってしまいました。僕は決勝で投げる予定がなかったので、日本が1点リードした9回、球児のことが気になってブルペンへ行ったんです。

あのときは抑えに出たダルが同点タイムリーを打たれて延長へ……その直後にイチローさんが球史に残る勝ち越しタイムリーを打ちました。僕、たぶんあのタイムリーはブルペンで見ていたんです。ダルが出て行ったとき、球児、ここで投げたいだろうなと心配になって、声をかけたくなりました。

どのタイミングでブルペンに行ったのかは覚えていないんですが、ベンチでスギと「球児、大丈夫かな」と話していて、居ても立ってもいられなくなって裏の動線でブルペンへ行きました。

僕、何も言わずに球児の後ろから肩に腕を回したことを覚えています。そうしたら球児はわかってるよ、納得してるから大丈夫、みたいなことを言っていました。それどころか、球児は慣れない抑え役をやっていたダルのことを気遣っていたんです。僕もマウンドで苦しんでいたダルのことを球児と一緒に応援した記憶があります。第2回のWBCには連覇した喜びとともに、そんな切ない思い出がたくさんありました。

（石田 雄太／Number Books）