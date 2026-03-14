13日の衆議院予算委員会で、共産党の辰巳孝太郎議員が、高市早苗総理側がパーティー券購入者に対して本来対象ではない寄付金控除の書類を発行していたのではという疑惑を取り上げた。高市総理はこれを否定した。

【映像】「なぜ共産党の機関紙が私の事務所の書類を」（実際の様子）

辰巳議員は「我が党の機関紙『しんぶん赤旗』日曜版3月22日号によれば、高市総理が開催した政治資金パーティー券購入者に対し、本来は所得税が還付される寄付金控除の対象とはならないにもかかわらず、控除のための書類を不正に発行していた疑いが出ております」と切り出した。

そして、政治献金は寄付金控除の対象となるが、政治資金パーティーのパーティー券代は寄付金控除の対象とならない、としたうえで、「真実ではない寄付に基づき所得税の控除を受ければ、これ脱税の可能性、それに協力したものは脱税幇助の可能性もあります」と述べた。

続けて「『しんぶん赤旗』は総理が代表を務める自民党奈良県第2選挙区支部が開いた政治資金パーティーに関する資料を入手いたしました。パーティー券購入者の名前、購入金額、入金日などが記されております。複数の購入者に『新時代寄付金控除』という記載がされております。新時代とは総理の政治資金管理団体、新時代政策研究所を指すと思われます。報道によればパーティー券購入なのに、寄付者として付け替えられたと思われるこの金額、判明しているだけで396万円にも上ります」としたうえで、「総理、総理の事務所がパーティー券購入者を寄付者として扱った事実はございますか？」と質問した。

これに高市総理が「私は共産党の機関紙を購読しておりませんのですが」と話し始めたところで、辰巳議員が「ぜひ購読してください」とツッコミを入れると、議場には笑いもおきた。総理は「（質問）通告がありましたので内容を確認しました。その上で事務所に確認しましたところ、政治資金については法令にのっとり適正に処理しているということでございました」と答えた。

総理は続けて「なぜ共産党の機関紙の方が私の事務所にある書類ですか、何かを入手されるのか、方法が全然分からないのですが」と疑問を呈しつつ、「記事を読んだうえでその中で実名を挙げられてる方がいらっしゃいましたので、なぜこのようなことをその方がおっしゃったようなことになっているのか不思議に思って、事務所からご本人に問い合わせた。その結果、いずれの方々も政治資金パーティーには知人から譲られたパーティー券もしくは主催者として参加をしたと。自らその年度寄付を納めたということでございます。機関紙に書かれているような事実は存在しないということで報告を受けてます。念のためつけ加えますけれども、寄付金控除のための書類についても、寄付を頂いた方にのみ交付をしているということは言うまでもございません」と疑惑を否定した。

辰巳議員は「総理おかしいですね。これ赤旗の取材だけではなくてほかのメディアに対しても、（証言者は）『2019年パーティー券を買って顔を出した。寄付ではない』こう、はっきりメディアの取材には、先月ですよ、これ答えてるんですよね」と述べ、さらに「パーティー券として購入したという人が複数人いる。そういう人に対しても総務省に対してこれは寄附なんですと書類、2019年、出してるわけですね。総理ね、これ全然食い違ってるじゃないですか。おかしいじゃないですか。何でこんな齟齬が生じるんですか」と問いただした。

高市総理は「ですから先ほど申し上げましたように、そこに名前が出ている方々に事務所の者が不思議に思って連絡を取ったということでございます。その上で確認したことを先ほど答弁いたしました。法にのっとって適正に処理をしております。寄付を頂いた方に対して控除を希望するということであれば、それに対して書類を送るというのは当然のことじゃないでしょうか」と、処理は適正だと繰り返した。

辰巳議員は「総理、今回の疑惑ね、寄付をしていないのに実際に控除手続きをした、そういう重大な証言も出てるんですよね。これは奈良県内の法人の代表ですけれども、2019年のパーティーに参加したけれどもなぜか寄付金控除の書類が送られてきたと。控除の書類が送られてきたときは確定申告の際に控除の手続きをしているという証言が既に出てるんですよ。そして総理の事務所が関与しなければこの控除の書類は発行できない。事務所側が脱税に加担をしていた。そういう疑いがある。総理は事務所の監督責任者ですからこれきっちり報告を求めたいと思います」と述べたところで時間を超過したため質問を終了した。（ABEMA NEWS）