◇第6回WBC 準々決勝 ドミニカ共和国―韓国（2026年3月14日 マイアミ）

ドミニカ共和国は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦した。先発したエース、クリストファー・サンチェス投手（29）は5回2安打無失点、毎回の8奪三振と仕事を果たした。

初回は三ゴロ、遊ゴロ、見逃し三振と完ぺきな立ち上がり。2回も二ゴロ、三ゴロ、見逃し三振。3回は空振り三振、四球、空振り三振、三ゴロ。4回は右前打、投ゴロ併殺、右二塁打、空振り三振。5回は空振り三振、空振り三振、空振り三振と4回から4者連続三振を記録した。

名誉挽回の快投だった。サンチェスは1次ラウンドD組初戦のニカラグア戦に先発も2回持たず6安打3失点で降板。この日はウェルズではなくマーリンズの期待の若手・ラミレスとバッテリーを組んでアウトを積み重ねた。昨季、フィリーズで13勝を挙げた左腕は大事な一戦で実力を誇示するパフォーマンスを見せつけた。

5回を無失点で終え、サンチェスがグラブを激しく叩いて感情を表現。強力打線に隠れがちだが、安定感ある投手陣の中でドミニカのエースが力を示した。