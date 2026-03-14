「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表１０−０韓国代表」（１３日、マイアミ）

韓国代表が序盤でドミニカ共和国代表の猛攻にのみ込まれてしまった。

初回こそスコアボードにゼロをともした韓国代表。だが二回、先頭・ゲレーロＪｒ．への四球から流れが変わった。１死後、カミネロが放った左翼線二塁打で主砲が一気にホームへ。ド迫力のヘッドスライディングで先制点を奪われると、球場のムードが一変した。

以降もドミニカ打線を封じきることができず、タティスに右前適時打を許すなど３点の先行を許した。続く三回には先頭のソトが安打で出塁し、ゲレーロＪｒ．の右中間を破る二塁打でソトが一気にホームへ。捕手がタッチしたように見えたが、球審の判定はセーフ。柳監督はチャレンジを行使したが、判定は覆らず、序盤の三回で権利を喪失する痛恨事態となった。

先発のリュ・ヒョンジンは二回途中３失点ＫＯ。２番手のノ・ギョンウンも１／３を２失点。３番手のパク・ヨンヒョンも１／３で降板させるなど序盤からマシンガン継投になったが、４番手のクァク・ビンは満塁とピンチを広げタティス、マルテに押し出し四球を与えた。

ここで韓国ベンチは５番手のダニングを投入。ソトに痛烈な打球を浴びながらも右翼手がスライディングキャッチを見せてピンチを脱した。四回は６番手のコ・ヨンピョが登板し、三者凡退に抑えた。五回もチョ・ビョンヒョンが２イニング連続の三者凡退に抑え、ゲームを落ち着かせた。

しかし七回、痛恨の３ランを被弾して悪夢のコールド負け。選手達は呆然とグラウンドに立ち尽くした。