新幹線の指定席を購入していたのですが、そこに子どもが座っていました。親に声をかけて移動してもらってもよいのでしょうか？

指定席に子どもが座っていたら、親に声をかけて移動してもらってよい

結論から言えば、指定席の指定券保持者として親御さんに声をかけて移動してもらって問題ありません。

指定席は指定券を持っている人が使う席であり、JR東日本の旅客営業規則第182条の4でも、「座席指定券を持つ旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車できる」と定めています。つまり、その席を利用する権利は、指定券を持つ人にあり、相手が子どもであってもこの前提は変わりません。

また、「子どもだから少しだけ座らせてもよいのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、JR東日本では、幼児や乳児が一人で指定席を利用する場合、子どもの運賃・料金が必要だと案内しています。

つまり、「子どもであれば無条件で指定席を使えるわけではない」ということです。そのため、相手に悪気がなくても席の使い方として適切ではない可能性があります。だからこそ、遠慮して立ったままにするのではなく、まずは自分の席であることを確認することが大切です。



まずは穏やかに確認するのが、車内トラブルを防ぐ近道

とはいえ、言い方を誤ると空気が悪くなります。まずは、「すみません、ここを予約しています」「こちらの席で合っていますでしょうか」と、事実を静かに伝えるのがよい方法です。相手が座席を勘違いしているだけの場合は、それでほとんど解決するでしょう。

特に新幹線では、親が荷物整理をしている間だけ子どもを座らせている場合や、号車や座席番号を見間違えている場合もあります。

最初から責める言い方をすると、相手も身構えかねません。自分の正当性は十分にありますが、伝え方をやわらかくすることで、余計な対立を避けやすくなります。そうすれば、自分も早く落ち着いて席に座れるでしょう。



話が通じないときは、自分で抱え込まず車掌に任せる

声をかけても移動してもらえない場合は、無理に言い争わないことが重要です。座席トラブルが発生した場合は、車掌がきっぷを直接確認のうえ、適切に対応します。最終的な確認・判断は車掌が行うのが適切なので、対応に困ったら近くの車掌に事情を説明しましょう。

自分で解決しようとして感情的になると、せっかくの移動時間がつらいものになります。たとえ相手が親子連れであっても、あなたが指定席を使うことは当然の権利です。気まずさから我慢してデッキに立ったまま過ごす必要はなく、車掌に任せれば事実確認をしたうえで適切に案内してもらえます。



指定席は遠慮しすぎず、落ち着いて正しく使おう

新幹線の指定席に子どもが座っていた場合、親に声をかけて移動してもらって問題ありません。指定席は、購入した人が利用する席です。「最初は穏やかに確認し、こじれそうなら車掌に任せる」この流れを覚えておけば、必要以上に悩まずにすみます。

指定席はわがままで確保するものではなく、料金を払って正当に利用するものです。遠慮しすぎず、落ち着いて対応することが、結果として自分にも相手にも一番よい対応になります。自分の席であることを落ち着いて確認し、無理に抱え込まず適切に対応していきましょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第4章 乗車券類の効力 第7節 座席指定券の効力

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 きっぷあれこれ おとなとこども

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー