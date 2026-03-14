◆ＷＢＣ 準々決勝 ドミニカ共和国―韓国（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

１７年ぶりの大会４強入りを目指す韓国が序盤から大量リードを許した。

序盤から主導権を握られた。両チーム無得点の２回１死一塁で、ドミニカ共和国のカミネロに左翼線への適時二塁打を浴びて先制点を献上。さらに１死三塁でロドリゲスの遊ゴロの間にカミネロがホームイン。タティスにも適時打が浴びて３点の先行を許した。韓国先発のリュ・ヒョンジンは２回途中で降板となった。

さらに３回にはゲレロに右中間への適時二塁打を浴びるなど４失点。ドミニカ共和国の超強力打線を前に３回までに７失点となった。打線も３回を終えて無得点と沈黙している。

韓国は１次Ｒで日本、台湾に敗れたが、チェコ、オーストラリアに勝利を収め、２勝２敗ながら失点率の差で２位で突破。準優勝だった０９年の第２回大会以来１７年ぶりの大会８強入りとなっている。

ドミニカ共和国は１次Ｒで４戦１３発と空前の強打で４連勝。タティス（パドレス）、ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）らメジャーのスターが並ぶ打線は迫力十分で、米国、日本とともに優勝候補に挙げられている。

この試合の勝者は米国とカナダの勝ったチームと準決勝で対決する。