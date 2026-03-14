株式会社ベネッセコーポレーション（岡山県岡山市）が提供する通信教育講座『進研ゼミ 小学講座』は、このほど「小学校の入学準備や入学」に関する意識調査の結果を発表しました。それによると、年長児の保護者の8割超が「入学に不安がある」と回答したことがわかりました。他方、小学1〜3年生の子どもの保護者が「入学前にやってよかった」と感じているのはどのようなことだったのでしょうか。



【調査結果を見る】年長児の保護者が入学に向けてやっていることは？

調査は、同社の保護者向けアプリ『まなびの手帳』に登録している年長児〜小学3年生の保護者782人を対象として、2026年1月〜2月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、年長児の保護者（168人）の84.5％が「小学校入学を前に不安がある」と回答しました。具体的には、「集団生活・友だち関係」が圧倒的1位、次いで「学習面（読み書き・計算）」「学校の先生との関係」が続きました。



また、「入学に向けてやっていること」については、学習面では、1位「ひらがなを読めるようにすること」、2位「ひらがなを書けるようにすること」、3位「自分の名前を読めるようにすること」、生活面においては、同率1位「決まった時間に寝る」「決まった時間に起きる」、3位「食事に関すること（好き嫌いの克服、準備、片付けなど）」という結果になりました。



続けて、「ランドセルの購入費用」を尋ねたところ、「6万1円〜10万円」（47.9％）が最多となった一方、「プレゼント」や「おさがり」などによって「購入費がかかっていない」（18.6％）という人も一定数見られました。



そのほか、ランドセル以外の学用品などにかかった費用は「1万1円〜3万円」（46.1％）、「3万1円〜」（27.9％）、「5001円〜1万円」（15.2％）となっています。



次に、小学1〜3年生の保護者（593人）に対して、「『「小1の壁」（仕事と子どもの生活の両立の難しさなど）を感じましたか』と尋ねたところ、46.2％が「感じた」と回答、「小1の壁を感じなかった」と回答した40.5％を上回りました。



具体的には、「登下校の付き添いが小2まで必要だったため、働ける時間に制限があった」「登校時間が保育園の登園時間よりも遅い」「両親共にフルタイム勤務だが、学童に入ることができなかった」などが挙げられました。



また、「入学前にやっておいてよかったこと」としては、1位「ひらがなの読み書き」、2位「通学路の練習」、3位「生活習慣を整える（早寝早起き）」がTOP3となり、「ひらがなの読み書きができるようになると、勉強に苦手意識がつかない」「実際にランドセルを背負って歩く練習をやってよかった」という具体的な声が集まりました。



一方で、「やらなくてよかった」ことで数多くあがったのは、1位「勉強の先取り」、2位「文房具の事前購入・文房具を買い過ぎてしまったこと」、3位「学用品の準備」が挙げられ、「難しい計算や九九など、無理に教える必要はない」という意見が目立ったほか、鉛筆の芯の種類や、キャラクターもの以外など学校で細かく指定があることが多いため、「学校説明会まで文房具の購入はストップ！」という声が聞かれました。