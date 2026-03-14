＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】行司が危ない！力士とあわや接触（実際の様子）

土俵際での激しい攻防の最中、行司が力士とあわや接触しそうになり、咄嗟に後退りする一幕があった。間一髪で衝突を回避したものの、行司の片足が土俵の外へ踏み出すほどの緊迫した場面に、視聴者から「行司さんあぶない」「大丈夫か」と騒然とする声が上がった。

問題のシーンは、前頭九枚目・時疾風（時津風）と前頭十一枚目・欧勝海（鳴門）の一番で起こった。初日から5連敗と苦しんでいた欧勝海が、今場所初白星を懸けて気迫の相撲を見せた際のことだ。

立ち合い、両者低く当たると、時疾風が欧勝海の左腕を抱え込むようにして攻め立てる。しかし、欧勝海は休まず前に出続け、土俵際へと時疾風を追い詰めていった。この際、勝負の行方を見守っていた行司の立ち位置が、時疾風の背後と重なる形に。欧勝海が最後の一押しを見せた瞬間、後退する時疾風と行司が急接近。行司は慌てて後ろに飛び退き、右足を土俵外の砂地に踏み出しながら衝突を回避した。

欧勝海は寄り切りで時疾風を下し、待望の初白星。敗れた時疾風は4敗目を喫した。勝負が決した直後、行司は何事もなかったかのように土俵上へ戻り、勝ち名乗りを上げたが、一歩間違えば力士と衝突するアクシデントになりかねない場面だった。

この光景にABEMAの視聴者からは「行司さんの位置が」「行司さんあぶない」「行司大丈夫か」「行司危ないなぁ」といった心配や驚きのコメントが相次いで寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）