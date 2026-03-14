学校や会社に馴染めないし生きづらさを感じる…「もしかして自分って発達障害？」と思ったら？【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

学校や会社に馴染めないし生きづらさを感じる…「もしかして自分って発達障害？」と思ったら？

症状がある＝発達障害ではない

「発達障害」は、「生まれつき少し変わった脳の特性を持っている人」のことをさします。その結果、「人とコミュニケーションがうまくとれない」 「単純ミスが多い」「落ち着きがない」「遅刻や忘れ物が多い」といったさまざまな症状が現れます。

近年、こうした発達障害の症状に関する情報が広まったことで、学校や会社に馴染めない自分、生きづらさを感じている自分に対して「もしかして、自分は発達障害かも……」と悩んだり、身の回りにいる「ちょっと個性的な人」「付き合いにくい人」「空気の読めない人」に対して、 「あの人は発達障害ではないか？」と考えたりする人が増えているようです。また、子どもの様子が少し他の子と違ったり、学校の教師から指摘されたりすることで「もしかして、うちの子は発達障害かも……」と保護者の方が悩むケースも増えています。おそらく、こうした思いから、 本書を手にとった方も少なくないでしょう。

しかし、発達障害と診断されるには一定の基準が定められており、「症状が当てはまる＝発達障害」ではありません。そもそも、前述したような症状は誰しもが大なり小なり持っているものですので、安易に判断することはできないのです。

とはいえ、発達障害は珍しいものでないので、実際に自分や家族、周りの人が発達障害である可能性も捨てきれません。そこで、まずは「発達障害」の正しい情報を知り、そのうえでしっかり考えてみることが重要です。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修：湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳～6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。