【夢庵】最大275円引きの最新クーポン発見！定食からスイーツまでお得に。最長4月29日まで。

夢庵の公式Xは、最長2026年4月29日まで使える、最大275円引きのお得なクーポンを公開しています。

いちごスイーツもお得に

3月12日に、夢庵の公式Xが20枚のクーポンを公開しました。御膳や丼、アルコールにスイーツまで、多彩なクーポンが揃っています。

クーポンの値引額と対象商品は以下の通り。

【110円引き】

・春の選べるせいろ御飯膳

・北海道ジンギスカン定食（御飯・味噌汁付）

・桜海老のおろしめかぶそばと春天セット

・春の野菜の和風麻辣湯うどん

・ひれかつ＆長崎県産あじフライ定食

・若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食

・夢庵うまか丼

・ねばとろろそば

・甘辛牛肉ぶっかけうどん

・牛カットステーキ（単品6枚）

・お子様うどんセット

【55円引き】

・春らんまん天丼（味噌汁・お新香付）

・季節の天ぷら（1人前）

・メヒカリの唐揚げ

・豆腐のサラダ

・いちごのモンブラン

・いちごと抹茶のソフトパルフェ

・北海道濃厚ソフト（チョコソース）

大人にうれしい「キリン一番搾り（生）中・380mlジョッキ」は275円引きに。幅広い年代で楽しめる「セットドリンクバー」は半額の165円引きになるクーポンもあります。

クーポンの有効期限は、「いちごと抹茶のソフトパルフェ」のみ26年4月12日まで。そのほかは4月29日まで利用できます。

クーポンは店内飲食限定のため、宅配やテイクアウトでは利用できません。

春のおでかけで外食するときは、クーポンのチェックも忘れずに。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部