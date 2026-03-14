【夢庵】最大275円引きの最新クーポン発見！定食からスイーツまでお得に。最長4月29日まで。
夢庵の公式Xは、最長2026年4月29日まで使える、最大275円引きのお得なクーポンを公開しています。
いちごスイーツもお得に
3月12日に、夢庵の公式Xが20枚のクーポンを公開しました。御膳や丼、アルコールにスイーツまで、多彩なクーポンが揃っています。
クーポンの値引額と対象商品は以下の通り。
【110円引き】
・春の選べるせいろ御飯膳
・北海道ジンギスカン定食（御飯・味噌汁付）
・桜海老のおろしめかぶそばと春天セット
・春の野菜の和風麻辣湯うどん
・ひれかつ＆長崎県産あじフライ定食
・若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食
・夢庵うまか丼
・ねばとろろそば
・甘辛牛肉ぶっかけうどん
・牛カットステーキ（単品6枚）
・お子様うどんセット
【55円引き】
・春らんまん天丼（味噌汁・お新香付）
・季節の天ぷら（1人前）
・メヒカリの唐揚げ
・豆腐のサラダ
・いちごのモンブラン
・いちごと抹茶のソフトパルフェ
・北海道濃厚ソフト（チョコソース）
大人にうれしい「キリン一番搾り（生）中・380mlジョッキ」は275円引きに。幅広い年代で楽しめる「セットドリンクバー」は半額の165円引きになるクーポンもあります。
クーポンの有効期限は、「いちごと抹茶のソフトパルフェ」のみ26年4月12日まで。そのほかは4月29日まで利用できます。
クーポンは店内飲食限定のため、宅配やテイクアウトでは利用できません。
春のおでかけで外食するときは、クーポンのチェックも忘れずに。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部