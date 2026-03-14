お酒を飲まないのになぜ「脂肪肝」に？意外な原因とメタボが招く悪循環を解説

脂肪肝はアルコールと結びつけて考えられがちですが、お酒を全く飲まない方でも発症する可能性があります。これを非アルコール性脂肪肝と呼び、近年増加傾向にあります。食生活や運動習慣、体質などが複合的に関わり、肝臓への脂肪蓄積を引き起こします。ここでは、非アルコール性脂肪肝の発症メカニズムと背景にある要因を解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

お酒を飲まないのに脂肪肝になる理由

脂肪肝はアルコールと関連づけられることが少なくありませんが、お酒を全く飲まない方でも発症します。これを非アルコール性脂肪肝（NAFLD）と呼び、近年増加傾向にあります。

非アルコール性脂肪肝の発症メカニズム

非アルコール性脂肪肝の主な原因は、過剰なカロリー摂取と運動不足による肥満です。特に内臓脂肪の蓄積は、インスリン抵抗性を引き起こし、肝臓への脂肪蓄積を促進します。インスリンは本来、血糖値を下げるホルモンですが、その働きが鈍くなると、肝臓で脂肪合成が活発になるのです。

糖質の過剰摂取も大きな要因です。炭水化物や糖分を多く含む食品を摂取すると、余剰な糖質は肝臓で中性脂肪に変換されて蓄積されます。特に果糖は、肝臓で直接代謝されるため、脂肪肝のリスクを高めるとされています。清涼飲料水やお菓子を頻繁に摂取する習慣は、見直す必要があるでしょう。

脂質の摂取バランスも重要です。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を多く含む食品（揚げ物、脂肪の多い肉類、加工食品など）の摂取は、肝臓での脂肪蓄積を促します。一方で、魚に含まれるオメガ3脂肪酸は、肝臓の炎症を抑える働きがあるといわれています。

遺伝的な要因も関与することが分かっています。特定の遺伝子変異を持つ方は、脂肪肝になりやすい体質であることが研究で示されています。家族に脂肪肝や肝臓の病気を持つ方がいる場合は、より注意が必要です。

メタボリックシンドロームとの関連

非アルコール性脂肪肝は、メタボリックシンドロームと密接に関連しています。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち2つ以上が該当する状態を指します。

これらの要因は相互に関連し合い、悪循環を形成します。内臓脂肪から分泌される炎症性物質は、インスリン抵抗性を悪化させ、血糖値や血圧、脂質代謝に悪影響を及ぼします。同時に、肝臓への脂肪蓄積も進行するのです。

非アルコール性脂肪肝を持つ方は、肥満や糖尿病、脂質異常症を併発していることも少なくありません。これらの疾患は、心血管疾患のリスクも高めるため、総合的な管理が必要となります。肝臓だけでなく、全身の健康状態を考慮した治療アプローチが求められるでしょう。

痩せ型の方でも非アルコール性脂肪肝になることがあります。これは「lean NAFLD」と呼ばれ、皮下脂肪は少なくても内臓脂肪が蓄積しているケースや、筋肉量が少なく基礎代謝が低いケースが該当します。見た目だけでは判断できないため、定期的な健康診断が重要です。

まとめ

脂肪肝は、早期に発見し適切に対処すれば、改善が十分に期待できる病気です。アルコールの過剰摂取だけでなく、食生活の乱れや運動不足、肥満など、さまざまな要因が関与しています。お酒を飲まない方でも脂肪肝になる可能性があることを理解し、日頃から健康的な生活習慣を心がけることが大切です。

自覚症状が乏しいため、定期的な健康診断を受けて肝機能をチェックし、異常が見つかった場合には早めに医療機関を受診しましょう。生活習慣の改善を中心とした治療により、肝臓の健康を守り、将来的な肝硬変や肝がんのリスクを減らすことにつながります。

肝臓は再生能力が高い臓器ですが、ダメージが蓄積すると回復が難しくなります。今日からできる小さな習慣の改善が、長期的な健康維持の第一歩となるでしょう。ご自身の身体と向き合い、必要に応じて医療の専門家に相談しながら、肝臓を大切にする生活を続けていきましょう。

参考文献

J₋stage「非アルコール性脂肪性肝疾患 （NAFLD）/非アルコール性 脂肪肝炎（NASH）」

東北大学大学病院薬学研究科「脂肪肝・肥満の治療作用を有するシグナル経路の発見」