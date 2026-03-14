同じ食事でも痛風になるのはなぜ？管理栄養士が教える尿酸値の個人差と「400mgの壁」

痛風の発症リスクは、プリン体の摂取量だけでなく、個人の体質や生活習慣、遺伝的要因など多くの要素が複雑に絡み合っています。1日のプリン体摂取目安と基準値、そして個人差と体質による影響について、医学的な視点から解説します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

痛風を発症するプリン体の摂取量

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

痛風の発症リスクは、プリン体の摂取量だけでなく、個人の体質や生活習慣、遺伝的要因など多くの要素が複雑に絡み合っています。ここでは、痛風と摂取量の関係について整理します。

1日のプリン体摂取目安と基準値

日本痛風・核酸代謝学会のガイドラインでは、高尿酸血症や痛風の患者さんに対して、1日のプリン体摂取量を400mg以下に抑えることが推奨されています。健康な方であっても、尿酸値が高めの場合は、この基準を参考にすることが望ましいでしょう。

ただし、プリン体の摂取量が400mgを超えたからといって、必ずしも痛風を発症するわけではありません。痛風のリスクは、長期にわたる高尿酸血症の状態や、体内での尿酸の排泄能力、遺伝的素因、肥満の有無、アルコール摂取習慣など、さまざまな要因によって左右されます。したがって、単純にプリン体の量だけで判断するのではなく、総合的な生活習慣の見直しが重要です。この基準値はあくまで目安であり、個々の状況に応じた調整が求められます。

個人差と体質による影響

同じ量のプリン体を摂取しても、尿酸値の上昇度合いは人によって大きく異なります。これは、体内での尿酸の産生量や腎臓からの排泄能力に個人差があるためです。一部の方は遺伝的に尿酸の排泄機能が低く、少量のプリン体摂取でも尿酸値が上がりやすい体質を持っています。

また、肥満や糖尿病、高血圧といった生活習慣病を持つ方は、尿酸値が高くなりやすい傾向があります。さらに、利尿薬や一部の降圧薬など、服用している薬剤によっても尿酸値が影響を受けることがあります。このため、痛風の予防や管理には、自分自身の体質や健康状態を把握し、医療機関で相談しながら個別の対策を立てることが大切です。画一的な対策ではなく、一人ひとりの状況に応じたアプローチが求められます。

まとめ

プリン体は身体にとって必要な物質である一方、過剰摂取は高尿酸血症や痛風、腎臓疾患、心血管系の問題を引き起こす可能性があります。日々の食事でプリン体を多く含む食品を把握し、調理法や食材の組み合わせを工夫することで、無理なく摂取量をコントロールできます。定期的な健康診断で尿酸値を確認し、必要に応じて医療機関での相談を受けることが、長期的な健康維持につながります。バランスの取れた食生活と適度な運動、十分な水分摂取を心がけ、健やかな毎日を送りましょう。

参考文献

日本痛風尿酸核酸学会 「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

公益財団法人痛風・尿酸財団「 痛風と尿酸について知りたい方へ」

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所「 食品成分データベース」