鬼越トマホーク・良ちゃん、突然手を上げ…収録を途中退席 見送るバカリズムの姿に共演者から「もう、先生！」
お笑いコンビ・鬼越トマホークが12日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）に出演。良ちゃんが収録を途中退席する事態が発生した。
【写真】2ショットで結婚を報告した坂井良多＆早乙女ゆみのさん
この日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送。鬼越のほか、ネルソンズ、さや香、岡野陽一がレギュラー番組がない現状やその理由を分析した。また番組では現在多くの冠番組を持つバカリズムが芸人たちにアドバイスを送る場面もあり、鬼越の金ちゃんも「これ、進路相談じゃないですよね？」とツッコんだ。
そんな中、良ちゃんが「先生、ちょっといいですか？トイレに…」と唐突に手を挙げ、「さっき大きな声出したらお腹、くだしちゃって」と苦しい表情で打ち明けた。これにバカリズムは「漏らすより全然いい」と声を掛け、小走りでトイレに向かう良ちゃんを見送った。
この状況に金ちゃんは「本当の学校みたいになっちゃった」と興奮気味に話し、品川は「もう、先生！」とバカリズムに伝えた。
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この日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送。鬼越のほか、ネルソンズ、さや香、岡野陽一がレギュラー番組がない現状やその理由を分析した。また番組では現在多くの冠番組を持つバカリズムが芸人たちにアドバイスを送る場面もあり、鬼越の金ちゃんも「これ、進路相談じゃないですよね？」とツッコんだ。
この状況に金ちゃんは「本当の学校みたいになっちゃった」と興奮気味に話し、品川は「もう、先生！」とバカリズムに伝えた。