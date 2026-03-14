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この記事は2025年9月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

OpenClawなどのAI文脈でMac Mini人気も急上昇中ですが、せっかくのミニPCを外で使ってみたくはないですか？

もちろん必要なデバイスを用意すればいいだけなのですが、そんな要望を1デバイスで叶えてくれるのが今回体験した「CrowView note」というアイテム。バッテリー内蔵モニターにキーボードとタッチパッドが一体になっており、電源さえあれば外出先でミニPC環境がサクッと叶うんです。

実際に筆者がMac Miniとお出かけしたレポートになっているのでぜひ参考にしてみてください。

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映像と入力装置が1デバイスで完結

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写真左が「CrowView Note」。見た目はノートPCなのでちょっと混乱しますが、製品としてはキーボードとタッチパッドを内蔵したバイルモニターです。

一般的にはモニター・キーボード・マウスといったデバイスを個々に用意する必要があるMac Miniですが、本製品なら電源とUSB-C1本で環境が整うのがポイント。

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キー配列はUS配列。JIS配列は無いのでその点は注意が必要。主にはWindowsやAndroidスマホがターゲットですが、Macでも問題なく動作しました。

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WinキーがMacのコマンドキー（Cmd）として認識されているので、アプリ切り替えのショートカット（Cmd+Tab）なども使えて快適。

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USBポートもあり、ドングルを挿せばワイヤレスマウス等も利用可能。Mac Mini本体が写っていないと、ただノートPCを使っているようにしか見えませんね（笑）。

MacOSではタッチパッドは及第点

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付属のタッチパッドでは3本指スワイプやジェスチャー操作などMacOS独自機能は使えない部分もありました。とはいえ通常のカーソル移動やクリック関連は問題ないので、MacOSでより快適な操作をしたい人はマウスを使うのがベターですね。

カフェや新幹線でMac Mini使えます

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いざ外出に向けてMac Mini (M4)とその電源ケーブル、USB-Cケーブル、CrowView Note用AC電源をまとめてみると、中ぐらいのポーチ（約20×14×8cm）にすべて収まりました！

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「CrowView Note」本体と合わせてもこの程度。ノートPC単体よりは荷物が増えますが、自宅と同じパワフル環境が外でも意外と手軽に使えると嬉しい人も多いのでは？

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ちなみに「CrowView Note」は内蔵バッテリー（5,000mAh）でしばらくは電源無しでも使えるのもポイント。ただし、製品本体への給電は専用アダプタになるので、Mac Miniなどと一緒に外で長時間使う場合には電源が2口必要な点にはご注意を。

ミニPC勢には1台あると便利

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PCも小型化している昨今、メインは自宅用とはいえ外出しやすくなるのは使い方に幅が出て面白いですよね。今回はMac Miniで試しましたが、ラズパイなどの開発系ミニPCとの相性も抜群ですよ。

今ならおトクなセールも開催されていたので、気になった人はセール終了前にチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY PreOrder

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。