SPY×FAMILYファン必見！！【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」がアツい

【マクドナルド】から「SPY×FAMILY」とコラボした、新作「ハッピーセット®」が登場中。みんなでワイワイ盛り上がれそうなカードゲームの「UNO」、「UNO フリップ」、「UNO オールワイルド」に、「SPY×FAMILY」のキャラクター達が描かれた限定おもちゃは、ファンなら見逃せないかも。2026年3月13日から開始した第3弾でゲットできる可能性があるので、気になる人はお早めにマクドナルドへGo！

持ち運びやすい箱に入ったUNO

パッケージの前面にロイドが描かれたこちらは、「UNO SPY×FAMILY ロイド」。ハッピーセット用の小さいサイズながら、箱入りで持ち運びしやすく、移動中の車内等で遊ぶのにもぴったりかも。さらにスマホで遊べる「みんなでUNO」の二次元コードも付いてくるようなので、ちょっとしたスキマ時間に大人が1人で楽しめそうなところも嬉しいところ。

キャラクターが描かれたカードにも注目！

「UNO SPY×FAMILY ロイド」に入っているカードは、スタイリッシュなデザイン。作品内に登場するキャラが描かれており、眺めているだけでも楽しめそう。さらに、マクドナルド公式サイトによると「それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っているのもポイント」なのだそう。

アーニャと楽しむ「UNO フリップ」

アーニャのイラストが描かれた「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」は、「UNO フリップ」というカードゲームです。通常の「UNO」とは、ルールが異なるので、ちょっぴり変化が欲しい時にうってつけかも。遊び方が書かれた説明書も入っているため、初心者でも楽しめるはず。

裏も表も絵柄が楽しめる！

「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」に入っているカードは、ルール上で表裏のどちらにも絵柄が入った仕様になっています。白い縁どりの「ライトサイド」、黒い縁どりの「ダークサイド」を使い分けながらゲームが進行するので、通常の「UNO」よりドキドキ感が高まりそう。表と裏で異なる絵柄を楽しめるところも嬉しいポイント。この他に、「SPY×FAMILY」のコラボとしては、「UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル」も登場しています。

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writer：S.Hoshino