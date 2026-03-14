来週の『ばけばけ』トキとヘブン、東京へ 次男も生まれ穏やかな日々が続く
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」が3月16日〜3月20日に放送される。
【写真】次男・勲が誕生！
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第116回（3月16日放送）あらすじ
10年が経ち、トキとヘブンは東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかで幸せな時間を過ごす。ヘブンは子どもたちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復する日々。トキは、そんなヘブンを支えながら、子どもたちを愛する。どこからどう見ても幸せで、まるで桃源郷のような東京の生活が進んでいく。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】次男・勲が誕生！
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
10年が経ち、トキとヘブンは東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかで幸せな時間を過ごす。ヘブンは子どもたちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復する日々。トキは、そんなヘブンを支えながら、子どもたちを愛する。どこからどう見ても幸せで、まるで桃源郷のような東京の生活が進んでいく。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」