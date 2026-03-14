XG、プロデューサー逮捕騒動後初のライブ会場からYouTube生配信
HIPHOP／R＆Bグループ・XGが、きょう14日に開催するワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演の会場からYouTube生配信をすることをファンクラブサイト内で発表した。
【写真】XG・COCONA笑顔でコメント！XGの公式Xアカウントがリポストした『エル・ジャポン』の動画
XGをめぐっては、プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、大きな騒動となっている。
今回の公演が騒動後初のステージとなり注目を集める中、会場（サンドーム福井）から午後6時50分よりYouTubeで生配信することを発表。開演は午後5時のためライブ後半での生配信になると見られる。
SNSでも「XGガチで最高かよ」「今回の件について一言あるのかな!?」「こっちが緊張しちゃう」などファンを中心に盛り上がりを見せている。生配信の内容に注目が集まる。
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XGをめぐっては、プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、大きな騒動となっている。
今回の公演が騒動後初のステージとなり注目を集める中、会場（サンドーム福井）から午後6時50分よりYouTubeで生配信することを発表。開演は午後5時のためライブ後半での生配信になると見られる。
SNSでも「XGガチで最高かよ」「今回の件について一言あるのかな!?」「こっちが緊張しちゃう」などファンを中心に盛り上がりを見せている。生配信の内容に注目が集まる。