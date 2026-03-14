京都市が２０２７年度中の導入を目指す、市民の市バス運賃を割安にする「市民優先価格」。

松井孝治市長が２月に市民の運賃を２００円、観光客ら市民以外を３５０〜４００円とする案を示し、導入への動きが加速している。市と国土交通省は市民を識別する仕組みの実証実験を行うなど、導入に向けた課題の解消を急ぐ。（山田珠琳）

オーバーツーリズム（観光公害）対策の一つで、導入されると全国初。観光客を受け入れる利益を市民に還元する狙いがあり、市民のバス利用を促し、交通渋滞の緩和も期待されるという。松井市長は２４年の市長選で公約に掲げていた。

２月２５日に松井市長が表明した案では、市民は現行より３０円安い２００円になる一方、市民以外は市民の値下げ分や、観光対策費を上乗せして３５０〜４００円と試算。市全域での導入を想定し、均一運賃区間に加え、距離で運賃が変わる区間にも適用する方針だ。

市は導入にあたり、特定旅客の不当な取り扱いを禁じる道路運送法との整合性▽市民と市民以外を見分ける方法▽市内に路線を有する民間バス事業者との連携――が課題だとしている。

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法的な課題については、市が国交省と導入の合理的な理由を精査している。識別方法では２６〜２７年度に市交通局を中心に、システムを開発した事業者と契約するなどして構築する。

民間バス事業者とは個別に協議。約１０社のうち、すでに６社が市民優先価格を導入する意向という。導入には市バスと同様のシステムが必要で、市は各社の改修支援費用として、新年度予算案に２億６１００万円を計上している。

事業者の収益などに影響が生じる可能性もあるため、運賃を統一するか、市が事業者の損失を穴埋めするかなど対応を探っている。

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課題のうち、識別方法では、マイナンバーをひも付けた交通系ＩＣカードの利用を想定する。２月１８日には、国交省が手がけた決済システムを搭載したバス運賃箱の実証実験があった。

実験は、１００万人規模の情報量でも市民を識別できるかを確認する目的で実施。松井市長や国交省の職員ら約５０人が参加した。

運賃箱には、約９０万人分に相当するダミーデータを搭載。仮のマイナンバーをひも付けた交通系ＩＣカードを使い、割引運賃で決済されるかを確認した。

松井市長が仮のカードをタッチすると、運賃箱の画面に「京都市民」と表示され、割引運賃で処理されていた。所要時間は、０・２秒と通常のＩＣカードでの決済と同程度だった。松井市長は「膨大なデータから識別するため、処理が遅くなると思ったがスムーズだった」と結果を評価した。

定期運賃は据え置く方針で、利用頻度の高い市外在住者への対応は模索中。マイナンバーカード未所持の市民については、ＩＣカードと本人のひも付けを運転免許証やパスポートによって、対面で確認する方法も視野に入れて検討する。