双子の赤ちゃんのそばから離れない2匹のわんこ。その姿は頼もしい見守り隊のようで…！？可愛いが大渋滞する投稿は話題を呼び、記事執筆時点で4.2万回再生を突破。「何度も見返しました！」「微笑ましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『双子の赤ちゃん』が産まれたら、犬たちが興味津々になって…可愛いが渋滞している『見守り隊』】

双子の赤ちゃんと2匹の大型犬

赤ちゃんとわんこが一緒にいる光景はそれだけで頬が緩んでしまうもの。今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「timtwinsmam」に投稿された、双子の赤ちゃんと2匹の大型犬の可愛いが大渋滞する投稿です。

アメリカン・コッカー・スパニエルと、ポリッシュ・ローランド・シープドッグ、2匹の大型犬と暮らす投稿者さんご夫婦のお宅に、双子の赤ちゃんが仲間入り！一気に賑やかな日々が始まったといいます。

双子の赤ちゃんと初対面のわんこたちは、サークル越しに興味津々。自分たちより小さな赤ちゃんを不思議そうに見つめていたそう。

日に日に距離が縮まります

その後は赤ちゃんのおもちゃを欲しがったり、枕にして寛いだり…と、日に日に距離が縮まっていったといいます。一緒のお布団で寝るときも、わんこたちは自分の体重がかからないよう、少し離れたところで横になるのだとか。出会ってわずかな時間ながら、すでに『守るべき存在』だと認識しているわんこたちの理解力と愛情には頭が下がりますね。

そんなわんこたちに赤ちゃんも興味があるようで、お顔が近づいただけでキャッキャッと無邪気に笑うのだとか。自分より何倍も大きなもふもふが近くにきたら、楽しくなるに決まってます。

頼もしい見守り隊♡

どんどんとお互いの距離は縮まり、ついにはサークルを撤去してほしいと訴えるわんこの姿が…！見守り隊としての任務を遂行したいのかも…そう思うと微笑ましい限り。

そんな頼もしい見守りわんこには、ママも『いつもありがとう』心からそう思っているようです。双子の赤ちゃんと2匹の大型犬…これからも可愛いが大渋滞する光景が、日々繰り広げられていくことでしょう♡

思わず頬が緩んでしまうこちらの投稿には「登場するみんな可愛すぎます」「微笑ましい光景で何度も見返しました！」といったコメントが寄せられています。

『可愛い♡』をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「timtwinsmam」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「timtwinsmam」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております