「無印の半分の値段なの！？」お得すぎる本格100均アイテム

せいろのお手入れに最適ということで、最近話題になった『棕櫚たわし』。無印良品の商品が人気を集める中、なんとダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツでも発見しました。無印が600円近い価格なのに対し、こちらは300円とお手頃！使い心地も申し分なく、普通のたわしよりも小回りが利いて洗いやすいですよ◎

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商品情報

商品名：棕櫚たわし

価格：￥330（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480689159

無印だと600円近く…！スタンダードプロダクツなら『棕櫚たわし』が300円♡

伝統的なアイテムも数多く展開する、ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツ。今回は『棕櫚たわし』という商品をご紹介します。

こちらはヤシ科の天然素材「棕櫚」を使用した棒状のたわしです。無印良品でも600円近い価格で棕櫚製のたわしが売られていますが、まさかスタンダードプロダクツで見つけられるとは思わず、試しに購入してみました！

しかも、価格は330円（税込）！こちらのほうがお手頃でお財布に嬉しいです。

棕櫚は高い柔軟性と耐久性を持つといわれており、生活道具の素材として古くから利用されてきました。

特にこの棒たわしは、最近人気のせいろのお手入れにぴったりということで話題になりました。

細長い形状のため、手でわしっと掴んでゴシゴシ擦りやすいのもポイント。

作り自体もしっかりしているので、長く愛用できそうです。

ループが付いているので、フックなどに掛けて保管できるのも嬉しいです。

使用後に汚れを落としたら、吊り下げておくことでしっかりと乾燥させることができます。

小回りが利いて形にフィットするから洗いやすい！

頑固な油汚れが付着した鉄フライパンのお手入れに使ってみました。

調理後の鉄フライパンは、お湯とたわしを使って洗うのが基本とされているので、まさに棕櫚たわしはピッタリです。

プチプラにもかかわらず、コシの強さに驚きました！

こびり付いた頑固な汚れを落としやすいです。

また、普通のたわしと違って小回りが利くため、フライパンのフチに這わせやすく、隅々まで汚れを落とせるのがよかったです。

普通のたわしだと調理器具の形にフィットしないことも多々あるので、これは高評価ポイント！

棕櫚たわしを使えば、ここまできれいにお手入れできました！

こびりついた油汚れや焦げ付きも、スッキリ落とせましたよ。

もちろん、ザルやせいろなどの細かい部分にごみが詰まりやすいような調理器具にも使いやすいです。

1つあると、さまざまなアイテムのお手入れに使えて便利です！

今回は、スタンダードプロダクツの『棕櫚たわし』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。