凄いもの見つけた！「怪しさ満点…だけど安心感が違う！」高コスパな機能的100均アイテム

春夏を意識したアイテムが続々と登場しているダイソーで、気になる帽子を見つけました。これからの季節のお出かけに嬉しい、UVカット機能付きの帽子。大きなつばとマスクも付いていて、顔周りをしっかりと隠してくれます！いざつけてみると怪しさ満点…だけど、安心感が違う！これで500円なのでコスパも抜群ですよ◎

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商品情報

商品名：UVカットハット（冷感）

価格：￥550（税込）

頭周りのサイズ（約）：58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480950907

顔周りまでしっかり覆ってくれる！ダイソーの『UVカットハット（冷感）』

ダイソーから、春夏を意識したアイテムが登場！気になる帽子を見つけたので購入してみました。

今回ご紹介するのは『UVカットハット（冷感）』という商品。紫外線をカットしてくれる効果が期待される帽子で、表記では98％カットとうたわれています。

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

早速かぶってみましたが、完全防備！という感じです。

怪しさ満点ではありますが、しっかり日よけできているような安心感が凄くあります。

前後ともに丈が長めで、トップスの襟元まですっぽり覆うことができます。

マスク部分はコットンのように感じられる触り心地の、熱がこもりにくいさらっとした生地が使われています。

接触冷感についてですが、正直ひんやり感はあまり感じません。顔周りが覆われているので、個人的には接触冷感でも多少は暑いと感じます。

まだ気温が低めの今の時季使っても暖かさを感じるので、これからの季節に使うと暑く感じる可能性があります。

また、マスク部分はゴムが通っているためなのか、筆者の顔立ちやマスクの形状によるものなのかわかりませんが、目まで覆われてしまうこともあります。

かぶり方を工夫してなんとか視界を確保していますが、購入を検討される方はこういった点も参考にしてみてください。

普通の帽子より安心感がある！手洗いも可能でお手入れできる◎

とはいえ、つばが大きめでしっかりと顔まわりをカバーしてくれるので、普通の帽子に比べてさらに高い安心感があります。

ちょっとゴミを出したい、洗濯物を干したいといったときや、日焼け止めを塗るのは面倒だけど、日差しからお肌を守りたいというときにすごく良いと思います！

手洗いができるのは嬉しいポイント！

この手の帽子は汗による汚れが気になるので、お手入れしやすいのはありがたいなと思いました。

今回は、ダイソーの『UVカットハット（冷感）』をご紹介しました。

顔周りまで覆ってくれる、お手頃なUVカット帽子をお探しの方におすすめです！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。