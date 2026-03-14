町野修斗途中出場のボルシアMG、藤田譲瑠チマや安藤智哉が出場のザンクトパウリに2発快勝
ブンデスリーガ第26節が13日に行われ、ボルシアMGとザンクトパウリが対戦した。
ボルシアMGに所属する町野修斗がベンチスタートとなった一方、高井幸大はベンチ外に。一方、ザンクトパウリでは藤田譲瑠チマと安藤智哉が先発に名を連ね、原大智はベンチスタートとなった。
試合は37分に直接フリーキックを蹴ったケヴィン・シュテーガーが左足で強烈なシュートを叩き込み、ホームのボルシアMGが先制に成功すると、62分にはフランク・オノラが左足でゴールに流し込んで追加点を挙げ、このままスコアは動かず、ボルシアMGが2−0で勝利を収めた。
この結果、ボルシアMGにとっては2試合ぶりの白星となり、ザンクトパウリは2試合未勝利となった。なお、藤田と安藤はフル出場したほか、町野は75分から途中出場したが、原に出場機会はなかった。
【スコア】
ボルシアMG 2−0 ザンクトパウリ
【得点者】
1−0 37分 ケヴィン・シュテーガー（ボルシアMG）
2−0 62分 フランク・オノラ（ボルシアMG）
ボルシアMGに所属する町野修斗がベンチスタートとなった一方、高井幸大はベンチ外に。一方、ザンクトパウリでは藤田譲瑠チマと安藤智哉が先発に名を連ね、原大智はベンチスタートとなった。
試合は37分に直接フリーキックを蹴ったケヴィン・シュテーガーが左足で強烈なシュートを叩き込み、ホームのボルシアMGが先制に成功すると、62分にはフランク・オノラが左足でゴールに流し込んで追加点を挙げ、このままスコアは動かず、ボルシアMGが2−0で勝利を収めた。
【スコア】
ボルシアMG 2−0 ザンクトパウリ
【得点者】
1−0 37分 ケヴィン・シュテーガー（ボルシアMG）
2−0 62分 フランク・オノラ（ボルシアMG）