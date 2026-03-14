「一生すき、小花柄とレース」柴咲コウ、春コーデのスタイル抜群ショット公開「新シーズンのお洋服たち」
俳優の柴咲コウさんは3月13日、自身のInstagramを更新。おしゃれなコーディネートを披露しました。
【写真】柴咲コウのスタイル抜群ショット
1枚目は柴咲さんがライトブルーのメッシュニットのセットアップを試着したショットで、半袖トップスとタイトなロングスカートがスタイルの良さを際立たせています。4枚目は黒い小花柄のワンピースで、春らしい優しい透け感が魅力的です。そのほかの写真では、生地選びの制作過程も収められています。
ファンからは、「素敵な作品と写真をありがとう」「春が近づいてきてるね」「小花柄が春らしくてとても素敵」「可愛い」「春らしい色合いと程よい透け感 とてもすきです」「春らしい優しい世界観に癒されました」「見るだけできゅんってきちゃうよね」と絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】柴咲コウのスタイル抜群ショット
「見るだけできゅんってきちゃうよね」柴咲さんは「一生すき、小花柄とレース」「懐かしさと新しいエッセンスが混じり合った 新シーズンのお洋服たち」とつづり、5枚の写真を載せています。自身がブランドディレクションを務める「MES VACANCES（ミヴァコンス）」の新作を紹介。
ファンからは、「素敵な作品と写真をありがとう」「春が近づいてきてるね」「小花柄が春らしくてとても素敵」「可愛い」「春らしい色合いと程よい透け感 とてもすきです」「春らしい優しい世界観に癒されました」「見るだけできゅんってきちゃうよね」と絶賛の声が集まりました。
服作りについての思いを明かす2月20日には「創作することが好き。イメージを見立て生地見本から立体を想像して形にしていく工程が好き」と、同ブランドのニットの制作過程を紹介していた柴咲さん。コメントでは、「春っぽい色がとても素敵」「心もあたたかくなる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)