「HMV record shop 心斎橋」移転オープン！ “最高峰の1枚”と称される165万円のレア商品も
レコード専門店「HMV record shop 心斎橋」が、3月13日（金）に、大阪・心斎橋駅直結のホテル日航大阪（オー・エム・ホテル日航ビル）地下1階にある大丸ホワイトアベニューへ移転し、売り場面積を拡大してリニューアルオープン。コレクターの間で“最高峰の1枚”と称される貴重なレコードも並ぶという。
【写真】お値段165万円！ “最高峰の1枚”と称される貴重なレコード
■隣のビルに移転オープン♪
これまで「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」のフロア内で営業していた「HMV record shop 心斎橋」は、今年1月の心斎橋オーパの閉館に伴い、一時閉店していたが、今回、単独店舗として大丸ホワイトアベニューに拡大オープン。
もともとあった心斎橋オーパから隣のビルに移転しただけなので、常連たちも通いやすい立地でめでたく営業再開となった。
リニューアル後の売場面積は、約69坪から約105坪の約1．5倍に。新着中古品を約3万枚を放出し、総在庫枚数も約4万枚から約5万枚に拡充されている。
店内は、壁が少なく開放的で、ゆっくりと買い物を楽しむことが可能。注目の商品は、ビートルズの『「Please Please Me」GOLD PARLOPHONE STEREO LABEL」。ファーストアルバムの初版ステレオ盤で、UK盤コレクターの間で“最高峰の1枚”と称される、市場でも滅多に姿を現さない、きわめて貴重な一品だという（※販売商品なので、売り切れの可能性あり）。お値段なんと165万円（税込）。
加えて、新譜から定番ジャンルまで多くのレコードやCDがずらり。売れ筋は、ブルーノ・マースの『ザ・ロマンティック』や、K−POPの新譜、『ハウルの動く城』や『千と千尋の神隠し』などスタジオジブリのレコードなど。店頭では、レコードプレーヤーも販売している。
そのほか、オープンを記念したグッズや企画が多数登場。グラフィティ・アーティストCOOK氏による、描き下ろしメインビジュアルを使用した「HMV record shop × COOK」限定コラボグッズや、ウルフルズの『バンザイ』の発売30周年を記念した独自企画盤の販売を行うほか、「ウルフルズ POP UP SHOP」も開催する。
オープン初日から3日間は、混雑が落ち着くまで随時入場整理券の配布を予定。4月24日（金）には、「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」が店名を変更し、「HMV＆BOOKS NAMBA」として、大阪・難波のなんばマルイ7階にグランドオープンする。
【写真】お値段165万円！ “最高峰の1枚”と称される貴重なレコード
■隣のビルに移転オープン♪
これまで「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」のフロア内で営業していた「HMV record shop 心斎橋」は、今年1月の心斎橋オーパの閉館に伴い、一時閉店していたが、今回、単独店舗として大丸ホワイトアベニューに拡大オープン。
リニューアル後の売場面積は、約69坪から約105坪の約1．5倍に。新着中古品を約3万枚を放出し、総在庫枚数も約4万枚から約5万枚に拡充されている。
店内は、壁が少なく開放的で、ゆっくりと買い物を楽しむことが可能。注目の商品は、ビートルズの『「Please Please Me」GOLD PARLOPHONE STEREO LABEL」。ファーストアルバムの初版ステレオ盤で、UK盤コレクターの間で“最高峰の1枚”と称される、市場でも滅多に姿を現さない、きわめて貴重な一品だという（※販売商品なので、売り切れの可能性あり）。お値段なんと165万円（税込）。
加えて、新譜から定番ジャンルまで多くのレコードやCDがずらり。売れ筋は、ブルーノ・マースの『ザ・ロマンティック』や、K−POPの新譜、『ハウルの動く城』や『千と千尋の神隠し』などスタジオジブリのレコードなど。店頭では、レコードプレーヤーも販売している。
そのほか、オープンを記念したグッズや企画が多数登場。グラフィティ・アーティストCOOK氏による、描き下ろしメインビジュアルを使用した「HMV record shop × COOK」限定コラボグッズや、ウルフルズの『バンザイ』の発売30周年を記念した独自企画盤の販売を行うほか、「ウルフルズ POP UP SHOP」も開催する。
オープン初日から3日間は、混雑が落ち着くまで随時入場整理券の配布を予定。4月24日（金）には、「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」が店名を変更し、「HMV＆BOOKS NAMBA」として、大阪・難波のなんばマルイ7階にグランドオープンする。