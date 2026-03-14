「東急ステイ渋谷 恵比寿」3月17日開業 ダイニングや趣の異なる2つの寿司屋を完備
【女子旅プレス＝2026/03/14】東京・恵比寿駅至近エリアに「東急ステイ渋谷 恵比寿」が、2026年3月17日（火）に開業する。
【写真】渋谷にヨーグルトアイス専門店「YGYG」誕生
全国展開の中長期滞在型アパートメントホテル「東急ステイ」。その33施設目として、既存建物を大規模リノベーションする形で誕生する「東急ステイ渋谷 恵比寿」は、滞在機能の高い全5タイプ・77室の客室、ダイニング、ドラッグストア、ランドリー等を擁する一軒。一部客室には洗濯乾燥機を備え、中長期滞在にも対応する。地元企業やサッポロビールとのコラボによる限定メニューや体験コンテンツが充実し、広域渋谷圏を回遊する拠点としてここならではの価値を提案する。
2階のオールデイダイニング「EZARO（エザロ）」では、イタリアンをベースにした多彩なメニューを楽しめる。注目はサッポロビールとの共同企画メニュー。「SORACHI 1984」の香りを泡だけで楽しむ「ソラチラテ」や、ヱビスプレミアムブラック×自家製バニラアイスの大人のデザート、デュワーズ12年を使ったウィスキーボンボンチョコレートなど、ホテル滞在の余韻を深めるオリジナルメニューを展開。
加えて、代官山の紅茶専門店「THESIER」とのオリジナルブレンドティー、SS＆Wと開発した恵比寿オリジナルコーヒーといった、地域と食を通じてつながる取り組みも。また趣の異なる2つの寿司店、鮨 暁天（ぎょうてん）／日本橋 すし処 二ノ宮 恵比寿店も営業（5月開業予定）。妥協の無いコースや、日本酒とのペアリング付きコース、アラカルトから好みやシーンに応じて選択できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-9-5
電話：03-3463-0109
アクセス：日比谷線「恵比寿」駅徒歩1分、JR「恵比寿」駅 徒歩2分
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◆東急ステイの新施設「東急ステイ渋谷 恵比寿」
全国展開の中長期滞在型アパートメントホテル「東急ステイ」。その33施設目として、既存建物を大規模リノベーションする形で誕生する「東急ステイ渋谷 恵比寿」は、滞在機能の高い全5タイプ・77室の客室、ダイニング、ドラッグストア、ランドリー等を擁する一軒。一部客室には洗濯乾燥機を備え、中長期滞在にも対応する。地元企業やサッポロビールとのコラボによる限定メニューや体験コンテンツが充実し、広域渋谷圏を回遊する拠点としてここならではの価値を提案する。
◆恵比寿と「食」でつながる、“ビール泡だけ”新感覚ドリンクも
2階のオールデイダイニング「EZARO（エザロ）」では、イタリアンをベースにした多彩なメニューを楽しめる。注目はサッポロビールとの共同企画メニュー。「SORACHI 1984」の香りを泡だけで楽しむ「ソラチラテ」や、ヱビスプレミアムブラック×自家製バニラアイスの大人のデザート、デュワーズ12年を使ったウィスキーボンボンチョコレートなど、ホテル滞在の余韻を深めるオリジナルメニューを展開。
加えて、代官山の紅茶専門店「THESIER」とのオリジナルブレンドティー、SS＆Wと開発した恵比寿オリジナルコーヒーといった、地域と食を通じてつながる取り組みも。また趣の異なる2つの寿司店、鮨 暁天（ぎょうてん）／日本橋 すし処 二ノ宮 恵比寿店も営業（5月開業予定）。妥協の無いコースや、日本酒とのペアリング付きコース、アラカルトから好みやシーンに応じて選択できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■東急ステイ渋谷 恵比寿
所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-9-5
電話：03-3463-0109
アクセス：日比谷線「恵比寿」駅徒歩1分、JR「恵比寿」駅 徒歩2分
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