グラウンドに来たらまず元気よくはっきりとあいさつすべき理由とは！？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

グラウンドに来たらまず元気よくはっきりとあいさつすべき理由

元気よくはっきりとあいさつをしよう

【どうして】コミュニケーションがとれると仲間と協力ができるから

グラウンドに来たらまずはあいさつ

あいさつはコミュニケーションのはじまりです。コミュニケーションがとれる人はサッカーにおいても仲間と協力ができます。あいさつは元気よくはっきりと行おこなうようにしましょう。グラウンドに来きたらまずは監督やコーチ、仲間に自分からあいさつをします。

元気がないと、調子が悪いのかな、何か問題があるのかなと思われ、周囲に心配を抱かせてしまいます。元気よくあいさつができればその場の雰囲気も明あかるくなり、その日の練習も楽しく頑張れる気持もちになります。もちろんあいさつをされたら、元気よく返事をしましょう。

コーチからのひとこと

あいさつはコミュニケーションのはじまり。サッカーでもとても大事なことです。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝