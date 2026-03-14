週間ランキング【約定回数 増加率】 (3月13日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4075> ブレインズ 東証Ｇ 94.3倍 ( 4,905) 1613 ( +65.3 ) 人工知能関連
２. <4890> 坪田ラボ 東証Ｇ 56.2倍 ( 6,240) 413 ( +42.4 )
３. <7486> サンリン 東証Ｓ 32.7倍 ( 360) 785 ( +0.8 ) 石油関連
４. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ 27.6倍 (23,553) 91 ( +237.0 )
５. <7031> インバウＴ 東証Ｇ 24.0倍 ( 529) 677 ( +11.0 ) 生成AI関連
６. <4882> ペルセウス 東証Ｇ 19.3倍 ( 6,493) 258 ( +10.7 )
７. <1688> ＷＴ穀物 東証Ｅ 17.2倍 ( 603) 596.4 ( +6.1 )
８. <3840> パス 東証Ｓ 16.2倍 ( 3,734) 87 ( +47.5 ) 人工知能関連
９. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 15.6倍 ( 2,100) 1041 ( +18.0 ) フィジカルAI関連
10. <4031> 片倉コープ 東証Ｓ 13.1倍 ( 1,520) 1230 ( +18.6 )
11. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 12.0倍 (18,939) 1362 ( -5.8 )
12. <7064> ハウテレ 東証Ｓ 10.4倍 ( 208) 925 ( -26.6 )
13. <1687> ＷＴアグリ 東証Ｅ 10.2倍 ( 163) 1002.5 ( +4.2 )
14. <9565> ＧＬＯＥ 東証Ｇ 9.4倍 ( 207) 819 ( +9.6 )
15. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ 9.2倍 ( 101) 578 ( +0.2 )
16. <7435> ナ・デックス 東証Ｓ 8.4倍 ( 377) 1120 ( +12.7 )
17. <6907> ジオマテック 東証Ｓ 7.4倍 ( 1,736) 1049 ( -18.4 )
18. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ 7.0倍 ( 768) 4190 ( +33.0 )
19. <4979> ＯＡＴアグリ 東証Ｓ 6.8倍 ( 832) 2994 ( +29.2 )
20. <1696> ＷＴコーン 東証Ｅ 6.7倍 ( 248) 3120 ( +3.4 )
21. <1496> ｉＳＩＧ債Ｈ 東証Ｅ 5.9倍 ( 656) 1696 ( -1.9 )
22. <1697> ＷＴ大豆 東証Ｅ 5.7倍 ( 80) 4730 ( +3.6 )
23. <6521> オキサイド 東証Ｇ 5.7倍 (10,774) 4455 ( +24.8 ) 光デバイス関連
24. <7640> トップカルチ 東証Ｓ 5.5倍 ( 384) 209 ( +8.9 )
25. <3624> アクセルＭ 東証Ｇ 5.4倍 ( 424) 81 ( +1.3 ) 仮想通貨関連
26. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 5.3倍 ( 459) 352 ( +22.2 ) 人工知能関連
27. <6731> ピクセラ 東証Ｓ 5.1倍 ( 1,363) 44 ( +7.3 )
28. <4893> ノイル 東証Ｇ 4.9倍 ( 1,135) 180 ( +18.4 )
29. <5985> サンコール 東証Ｓ 4.8倍 (34,157) 2118 ( +29.8 ) 光デバイス関連
30. <3512> フエルト 東証Ｓ 4.6倍 ( 379) 1055 ( +14.1 )
31. <7743> シード 東証Ｐ 4.6倍 ( 716) 627 ( +16.5 )
32. <5031> モイ 東証Ｇ 4.5倍 ( 622) 300 ( -2.6 )
33. <2039> 原油先物ベア 東証EN 4.3倍 ( 2,179) 566 ( -23.1 ) 石油関連
34. <9212> ＧＥＩ 東証Ｇ 4.3倍 ( 1,249) 394 ( +3.1 )
35. <1844> 大盛工業 東証Ｓ 4.2倍 ( 2,472) 629 ( +19.6 ) 下水道関連
36. <3553> 共和レ 東証Ｓ 4.1倍 ( 990) 986 ( -15.4 )
37. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 4.1倍 ( 4,517) 812 ( +19.4 ) データセンター関連
38. <2375> ギグワークス 東証Ｓ 4.0倍 ( 639) 220 ( -3.1 ) 人工知能関連
39. <4814> ネクスウェア 東証Ｓ 3.9倍 ( 1,328) 204 ( +7.9 ) 人工知能関連
40. <1691> ＷＴガソリン 東証Ｅ 3.9倍 ( 455) 11835 ( +13.1 )
41. <334A> ＶＰＪ 東証Ｇ 3.9倍 ( 136) 1500 ( -1.1 )
42. <2438> アスカネット 東証Ｇ 3.9倍 ( 557) 369 ( -4.2 )
43. <3647> アスリナ 東証Ｓ 3.8倍 ( 1,509) 140 ( +4.5 )
44. <6662> ユビテック 東証Ｓ 3.8倍 ( 94) 219 ( -5.2 )
45. <9514> エフオン 東証Ｓ 3.6倍 ( 994) 402 ( +15.5 )
46. <8995> 誠建設 東証Ｓ 3.5倍 ( 227) 1191 ( +6.0 )
47. <6769> ザイン 東証Ｓ 3.5倍 ( 800) 958 ( +9.4 ) 半導体関連
48. <7074> ２４７ＨＤ 東証Ｇ 3.3倍 ( 115) 211 ( -1.9 )
49. <9213> セイファート 東証Ｓ 3.3倍 ( 85) 775 ( +10.7 )
50. <6466> ＴＶＥ 東証Ｓ 3.2倍 ( 833) 5750 ( +2.7 )
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