　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4075> ブレインズ　　東証Ｇ 　94.3倍 ( 4,905)　　1613　( +65.3 )　 人工知能関連
２. <4890> 坪田ラボ　　　東証Ｇ 　56.2倍 ( 6,240) 　　413　( +42.4 )　
３. <7486> サンリン　　　東証Ｓ 　32.7倍 ( 　360) 　　785　(　+0.8 )　 石油関連
４. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ 　27.6倍 (23,553)　　　91　( +237.0 )　
５. <7031> インバウＴ　　東証Ｇ 　24.0倍 ( 　529) 　　677　( +11.0 )　 生成AI関連
６. <4882> ペルセウス　　東証Ｇ 　19.3倍 ( 6,493) 　　258　( +10.7 )　
７. <1688> ＷＴ穀物　　　東証Ｅ 　17.2倍 ( 　603) 　596.4　(　+6.1 )　
８. <3840> パス　　　　　東証Ｓ 　16.2倍 ( 3,734)　　　87　( +47.5 )　 人工知能関連
９. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ 　15.6倍 ( 2,100)　　1041　( +18.0 )　 フィジカルAI関連
10. <4031> 片倉コープ　　東証Ｓ 　13.1倍 ( 1,520)　　1230　( +18.6 )　
11. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ 　12.0倍 (18,939)　　1362　(　-5.8 )　
12. <7064> ハウテレ　　　東証Ｓ 　10.4倍 ( 　208) 　　925　( -26.6 )　
13. <1687> ＷＴアグリ　　東証Ｅ 　10.2倍 ( 　163)　1002.5　(　+4.2 )　
14. <9565> ＧＬＯＥ　　　東証Ｇ　　9.4倍 ( 　207) 　　819　(　+9.6 )　
15. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ　　9.2倍 ( 　101) 　　578　(　+0.2 )　
16. <7435> ナ・デックス　東証Ｓ　　8.4倍 ( 　377)　　1120　( +12.7 )　
17. <6907> ジオマテック　東証Ｓ　　7.4倍 ( 1,736)　　1049　( -18.4 )　
18. <1436> グリーンエナ　東証Ｇ　　7.0倍 ( 　768)　　4190　( +33.0 )　
19. <4979> ＯＡＴアグリ　東証Ｓ　　6.8倍 ( 　832)　　2994　( +29.2 )　
20. <1696> ＷＴコーン　　東証Ｅ　　6.7倍 ( 　248)　　3120　(　+3.4 )　
21. <1496> ｉＳＩＧ債Ｈ　東証Ｅ　　5.9倍 ( 　656)　　1696　(　-1.9 )　
22. <1697> ＷＴ大豆　　　東証Ｅ　　5.7倍 (　　80)　　4730　(　+3.6 )　
23. <6521> オキサイド　　東証Ｇ　　5.7倍 (10,774)　　4455　( +24.8 )　 光デバイス関連
24. <7640> トップカルチ　東証Ｓ　　5.5倍 ( 　384) 　　209　(　+8.9 )　
25. <3624> アクセルＭ　　東証Ｇ　　5.4倍 ( 　424)　　　81　(　+1.3 )　 仮想通貨関連
26. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　5.3倍 ( 　459) 　　352　( +22.2 )　 人工知能関連
27. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 1,363)　　　44　(　+7.3 )　
28. <4893> ノイル　　　　東証Ｇ　　4.9倍 ( 1,135) 　　180　( +18.4 )　
29. <5985> サンコール　　東証Ｓ　　4.8倍 (34,157)　　2118　( +29.8 )　 光デバイス関連
30. <3512> フエルト　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　379)　　1055　( +14.1 )　
31. <7743> シード　　　　東証Ｐ　　4.6倍 ( 　716) 　　627　( +16.5 )　
32. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ　　4.5倍 ( 　622) 　　300　(　-2.6 )　
33. <2039> 原油先物ベア　東証EN　　4.3倍 ( 2,179) 　　566　( -23.1 )　 石油関連
34. <9212> ＧＥＩ　　　　東証Ｇ　　4.3倍 ( 1,249) 　　394　(　+3.1 )　
35. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ　　4.2倍 ( 2,472) 　　629　( +19.6 )　 下水道関連
36. <3553> 共和レ　　　　東証Ｓ　　4.1倍 ( 　990) 　　986　( -15.4 )　
37. <6666> リバーエレク　東証Ｓ　　4.1倍 ( 4,517) 　　812　( +19.4 )　 データセンター関連
38. <2375> ギグワークス　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　639) 　　220　(　-3.1 )　 人工知能関連
39. <4814> ネクスウェア　東証Ｓ　　3.9倍 ( 1,328) 　　204　(　+7.9 )　 人工知能関連
40. <1691> ＷＴガソリン　東証Ｅ　　3.9倍 ( 　455) 　11835　( +13.1 )　
41. <334A> ＶＰＪ　　　　東証Ｇ　　3.9倍 ( 　136)　　1500　(　-1.1 )　
42. <2438> アスカネット　東証Ｇ　　3.9倍 ( 　557) 　　369　(　-4.2 )　
43. <3647> アスリナ　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 1,509) 　　140　(　+4.5 )　
44. <6662> ユビテック　　東証Ｓ　　3.8倍 (　　94) 　　219　(　-5.2 )　
45. <9514> エフオン　　　東証Ｓ　　3.6倍 ( 　994) 　　402　( +15.5 )　
46. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　227)　　1191　(　+6.0 )　
47. <6769> ザイン　　　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　800) 　　958　(　+9.4 )　 半導体関連
48. <7074> ２４７ＨＤ　　東証Ｇ　　3.3倍 ( 　115) 　　211　(　-1.9 )　
49. <9213> セイファート　東証Ｓ　　3.3倍 (　　85) 　　775　( +10.7 )　
50. <6466> ＴＶＥ　　　　東証Ｓ　　3.2倍 ( 　833)　　5750　(　+2.7 )　

株探ニュース