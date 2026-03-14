週間ランキング【値下がり率】 (3月13日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※3月13日終値の3月6日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5939> 大谷工業 東証Ｓ -29.8 6010
２. <7064> ハウテレ 東証Ｓ -26.6 925 外注費・減価償却費増で２７年１月期営業益８０％減を計画
３. <9556> イントループ 東証Ｇ -26.1 2146 採用・人件費大幅増で１月中間期営業益６％減
４. <2039> 原油先物ベア 東証EN -23.1 566 石油関連
５. <8944> ランビジネス 東証Ｓ -21.2 256
６. <7600> 日本ＭＤＭ 東証Ｐ -21.2 538
７. <3103> ユニチカ 東証Ｐ -19.6 1336 データセンター関連
８. <4935> リベルタ 東証Ｓ -19.4 279 新株予約権発行で希薄化懸念
９. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ -18.5 567
10. <6907> ジオマテック 東証Ｓ -18.4 1049
11. <6966> 三井ハイテク 東証Ｐ -17.6 641 ４期連続の営業減益予想と中計目標下方修正
12. <4478> フリー 東証Ｇ -17.2 1999 仮想通貨関連
13. <4483> ＪＭＤＣ 東証Ｐ -16.5 3445
14. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ -15.5 365 ２７年１月期は２期連続で最終赤字の見通し
15. <3553> 共和レ 東証Ｓ -15.4 986
16. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ -14.9 131
17. <9823> マミーマート 東証Ｓ -14.7 1443
18. <6226> 守谷輸送機 東証Ｓ -14.7 4675
19. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -14.6 915
20. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ -14.5 1590 データセンター関連
21. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ -14.5 5332 半導体製造装置関連
22. <6081> アライドアキ 東証Ｇ -14.4 332 仮想通貨関連
23. <438A> インフ 東証Ｇ -14.4 804
24. <4588> オンコリス 東証Ｇ -14.2 2702
25. <6054> リブセンス 東証Ｓ -14.1 128 生成AI関連
26. <7940> ウェーブＨＤ 東証Ｓ -14.0 1069 旧村上系が１株１０７０円で非公開化を提案
27. <4978> リプロセル 東証Ｇ -13.5 166
28. <5142> アキレス 東証Ｐ -13.5 1457
29. <7383> ネットプロ 東証Ｐ -13.2 459
30. <7245> 大同メ 東証Ｐ -13.2 952 電気自動車関連
31. <2970> ジーエルシー 東証Ｓ -13.2 1032
32. <4461> 一工薬 東証Ｐ -13.2 9400
33. <3994> マネフォ 東証Ｐ -13.0 3216 仮想通貨関連
34. <6278> ユニオンツル 東証Ｐ -13.0 14410 半導体製造装置関連
35. <3030> ハブ 東証Ｓ -12.7 858
36. <2531> 宝ＨＬＤ 東証Ｐ -12.6 1400
37. <8254> さいか屋 東証Ｓ -12.6 320
38. <2160> ジーエヌアイ 東証Ｇ -12.4 3145
39. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ -12.4 630 人工知能関連
40. <6877> ＯＢＡＲＡＧ 東証Ｓ -12.4 5530 半導体製造装置関連
41. <6590> 芝浦 東証Ｐ -12.4 4575 半導体製造装置関連
42. <5204> 石塚硝 東証Ｓ -12.3 3435
43. <7774> Ｊ・ＴＥＣ 東証Ｇ -12.2 635
44. <3556> リネットＪ 東証Ｇ -12.1 982 レアアース関連
45. <3399> 山岡家 東証Ｓ -11.9 3395
46. <2585> Ｌドリンク 東証Ｐ -11.9 967
47. <4222> 児玉化 東証Ｓ -11.6 1085
48. <4582> シンバイオ 東証Ｇ -11.6 107
49. <5820> 三ッ星 東証Ｓ -11.4 907 電気自動車関連
50. <3697> ＳＨＩＦＴ 東証Ｐ -11.4 649.7 サイバーセキュリティ関連
株探ニュース