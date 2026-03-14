　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※3月13日終値の3月6日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5939> 大谷工業　　　東証Ｓ　　-29.8　　6010　
２. <7064> ハウテレ　　　東証Ｓ　　-26.6 　　925　 外注費・減価償却費増で２７年１月期営業益８０％減を計画
３. <9556> イントループ　東証Ｇ　　-26.1　　2146　 採用・人件費大幅増で１月中間期営業益６％減
４. <2039> 原油先物ベア　東証EN　　-23.1 　　566　 石油関連
５. <8944> ランビジネス　東証Ｓ　　-21.2 　　256　
６. <7600> 日本ＭＤＭ　　東証Ｐ　　-21.2 　　538　
７. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ　　-19.6　　1336　 データセンター関連
８. <4935> リベルタ　　　東証Ｓ　　-19.4 　　279　 新株予約権発行で希薄化懸念
９. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ　　-18.5 　　567　
10. <6907> ジオマテック　東証Ｓ　　-18.4　　1049　
11. <6966> 三井ハイテク　東証Ｐ　　-17.6 　　641　 ４期連続の営業減益予想と中計目標下方修正
12. <4478> フリー　　　　東証Ｇ　　-17.2　　1999　 仮想通貨関連
13. <4483> ＪＭＤＣ　　　東証Ｐ　　-16.5　　3445　
14. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　-15.5 　　365　 ２７年１月期は２期連続で最終赤字の見通し
15. <3553> 共和レ　　　　東証Ｓ　　-15.4 　　986　
16. <6775> ＴＢグループ　東証Ｓ　　-14.9 　　131　
17. <9823> マミーマート　東証Ｓ　　-14.7　　1443　
18. <6226> 守谷輸送機　　東証Ｓ　　-14.7　　4675　
19. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ　　-14.6 　　915　
20. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ　　-14.5　　1590　 データセンター関連
21. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ　　-14.5　　5332　 半導体製造装置関連
22. <6081> アライドアキ　東証Ｇ　　-14.4 　　332　 仮想通貨関連
23. <438A> インフ　　　　東証Ｇ　　-14.4 　　804　
24. <4588> オンコリス　　東証Ｇ　　-14.2　　2702　
25. <6054> リブセンス　　東証Ｓ　　-14.1 　　128　 生成AI関連
26. <7940> ウェーブＨＤ　東証Ｓ　　-14.0　　1069　 旧村上系が１株１０７０円で非公開化を提案
27. <4978> リプロセル　　東証Ｇ　　-13.5 　　166　
28. <5142> アキレス　　　東証Ｐ　　-13.5　　1457　
29. <7383> ネットプロ　　東証Ｐ　　-13.2 　　459　
30. <7245> 大同メ　　　　東証Ｐ　　-13.2 　　952　 電気自動車関連
31. <2970> ジーエルシー　東証Ｓ　　-13.2　　1032　
32. <4461> 一工薬　　　　東証Ｐ　　-13.2　　9400　
33. <3994> マネフォ　　　東証Ｐ　　-13.0　　3216　 仮想通貨関連
34. <6278> ユニオンツル　東証Ｐ　　-13.0 　14410　 半導体製造装置関連
35. <3030> ハブ　　　　　東証Ｓ　　-12.7 　　858　
36. <2531> 宝ＨＬＤ　　　東証Ｐ　　-12.6　　1400　
37. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ　　-12.6 　　320　
38. <2160> ジーエヌアイ　東証Ｇ　　-12.4　　3145　
39. <9552> クオンツ総研　東証Ｐ　　-12.4 　　630　 人工知能関連
40. <6877> ＯＢＡＲＡＧ　東証Ｓ　　-12.4　　5530　 半導体製造装置関連
41. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ　　-12.4　　4575　 半導体製造装置関連
42. <5204> 石塚硝　　　　東証Ｓ　　-12.3　　3435　
43. <7774> Ｊ・ＴＥＣ　　東証Ｇ　　-12.2 　　635　
44. <3556> リネットＪ　　東証Ｇ　　-12.1 　　982　 レアアース関連
45. <3399> 山岡家　　　　東証Ｓ　　-11.9　　3395　
46. <2585> Ｌドリンク　　東証Ｐ　　-11.9 　　967　
47. <4222> 児玉化　　　　東証Ｓ　　-11.6　　1085　
48. <4582> シンバイオ　　東証Ｇ　　-11.6 　　107　
49. <5820> 三ッ星　　　　東証Ｓ　　-11.4 　　907　 電気自動車関連
50. <3697> ＳＨＩＦＴ　　東証Ｐ　　-11.4 　649.7　 サイバーセキュリティ関連

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