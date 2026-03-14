週間ランキング【値上がり率】 (3月13日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※3月13日終値の3月6日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ 237 91 対米投資の新たな候補として新工場運営を打診と報じられる
２. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 138 4060
３. <9130> 共栄タ 東証Ｓ 80.2 2599
４. <4075> ブレインズ 東証Ｇ 65.3 1613 製造現場のヒューマノイドロボット活用実証で一部工程自動化
５. <3840> パス 東証Ｓ 47.5 87 子会社が韓国のバイオテクノロジー企業と業務提携
６. <4890> 坪田ラボ 東証Ｇ 42.4 413
７. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ 39.3 163 人工知能関連
８. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ 33.0 4190 系統用蓄電池事業が牽引し５～１月期営業益は２．４倍
９. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 32.7 1140 量子ドット・コムレーザーに関連する共同研究開発で合意書締結
10. <5985> サンコール 東証Ｓ 29.8 2118 『ＳＮコネクタ』の拡大に期待膨らむ
11. <4979> ＯＡＴアグリ 東証Ｓ 29.2 2994
12. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN 29.2 2706 石油関連
13. <5342> ジャニス 名証Ｍ 29.1 506
14. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 25.5 408 コンサル事業好調で１月中間期は黒字転換を達成
15. <6521> オキサイド 東証Ｇ 24.8 4455 量子コンピューター向けレーザー光源を販売開始
16. <1685> ＷＴエナジー 東証Ｅ 24.0 822.8
17. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 22.6 1148 ナフサ不足懸念で再生素材メーカーに関心向かう
18. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 22.2 352 人工知能関連
19. <1776> 三井住建道 東証Ｓ 22.1 1996 インフロニアがＴＯＢ
20. <1671> ＷＴＩ原油 東証Ｅ 21.6 5029 中東情勢懸念強くＷＴＩ価格は一時９８ドル台乗せ
21. <1485> ＭＸ前向き 東証Ｅ 21.6 61530
22. <264A> Ｓｃｈｏｏ 東証Ｇ 21.5 746
23. <1690> ＷＴ原油 東証Ｅ 20.4 2240.5 中東情勢懸念強くＷＴＩ価格は一時９８ドル台乗せ
24. <5381> マイポックス 東証Ｓ 20.0 959 １２インチウエハーＣＭＰ受託ラインの構築完了
25. <3927> Ｆ－ブレイン 東証Ｓ 20.0 1110 生成ＡＩ関連企業のＰｒｏｏｆＸを子会社化へ
26. <1699> 野村原油 東証Ｅ 19.9 599.3 ＷＴＩ価格は一時１１１ドル台に急騰
27. <1844> 大盛工業 東証Ｓ 19.6 629 完成工事の設計変更増額があり上期業績は計画上振れで着地
28. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 19.5 5150 電気自動車関連
29. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 19.4 812 データセンター関連
30. <4031> 片倉コープ 東証Ｓ 18.6 1230 ホルムズ海峡封鎖受け肥料関連に思惑的な物色が続く
31. <6492> 岡野バ 東証Ｓ 18.5 13530
32. <4893> ノイル 東証Ｇ 18.4 180
33. <142A> ジンジブ 東証Ｇ 18.3 680
34. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 18.0 1041 ソフトバンクロボと合弁で遠隔警備サービス参入
35. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 17.8 1773 ドローン関連
36. <7974> 任天堂 東証Ｐ 17.7 10220 スイッチ２向けゲームソフトの大ヒットで大口資金の参戦も
37. <1514> 住石ＨＤ 東証Ｓ 17.7 1138 ２２年の原油高騰時にも物色
38. <5243> ノート 東証Ｇ 17.6 2510 人工知能関連
39. <7743> シード 東証Ｐ 16.5 627
40. <3392> デリカフＨＤ 東証Ｓ 16.4 977 中期計画の目標引き上げと期末配当予想増額を材料視
41. <9514> エフオン 東証Ｓ 15.5 402
42. <149A> シンカ 東証Ｇ 15.5 820
43. <1407> ウエストＨＤ 東証Ｓ 15.1 1871
44. <378A> ヒット 東証Ｇ 14.4 2910
45. <3926> オープンドア 東証Ｐ 14.4 381
46. <6408> クラッチ 東証Ｓ 14.1 4600 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
47. <3512> フエルト 東証Ｓ 14.1 1055
48. <8938> グロームＨＤ 東証Ｇ 13.5 345
49. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ 13.2 413
50. <1691> ＷＴガソリン 東証Ｅ 13.1 11835
株探ニュース