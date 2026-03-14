　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※3月13日終値の3月6日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ　　　237　　　91　 対米投資の新たな候補として新工場運営を打診と報じられる
２. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　　138　　4060　
３. <9130> 共栄タ　　　　東証Ｓ 　　80.2　　2599　
４. <4075> ブレインズ　　東証Ｇ 　　65.3　　1613　 製造現場のヒューマノイドロボット活用実証で一部工程自動化
５. <3840> パス　　　　　東証Ｓ 　　47.5　　　87　 子会社が韓国のバイオテクノロジー企業と業務提携
６. <4890> 坪田ラボ　　　東証Ｇ 　　42.4 　　413　
７. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ 　　39.3 　　163　 人工知能関連
８. <1436> グリーンエナ　東証Ｇ 　　33.0　　4190　 系統用蓄電池事業が牽引し５～１月期営業益は２．４倍
９. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　32.7　　1140　 量子ドット・コムレーザーに関連する共同研究開発で合意書締結
10. <5985> サンコール　　東証Ｓ 　　29.8　　2118　 『ＳＮコネクタ』の拡大に期待膨らむ
11. <4979> ＯＡＴアグリ　東証Ｓ 　　29.2　　2994　
12. <2038> 原油先Ｗブル　東証EN 　　29.2　　2706　 石油関連
13. <5342> ジャニス　　　名証Ｍ 　　29.1 　　506　
14. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ 　　25.5 　　408　 コンサル事業好調で１月中間期は黒字転換を達成
15. <6521> オキサイド　　東証Ｇ 　　24.8　　4455　 量子コンピューター向けレーザー光源を販売開始
16. <1685> ＷＴエナジー　東証Ｅ 　　24.0 　822.8　
17. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ 　　22.6　　1148　 ナフサ不足懸念で再生素材メーカーに関心向かう
18. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ 　　22.2 　　352　 人工知能関連
19. <1776> 三井住建道　　東証Ｓ 　　22.1　　1996　 インフロニアがＴＯＢ
20. <1671> ＷＴＩ原油　　東証Ｅ 　　21.6　　5029　 中東情勢懸念強くＷＴＩ価格は一時９８ドル台乗せ
21. <1485> ＭＸ前向き　　東証Ｅ 　　21.6 　61530　
22. <264A> Ｓｃｈｏｏ　　東証Ｇ 　　21.5 　　746　
23. <1690> ＷＴ原油　　　東証Ｅ 　　20.4　2240.5　 中東情勢懸念強くＷＴＩ価格は一時９８ドル台乗せ
24. <5381> マイポックス　東証Ｓ 　　20.0 　　959　 １２インチウエハーＣＭＰ受託ラインの構築完了
25. <3927> Ｆ－ブレイン　東証Ｓ 　　20.0　　1110　 生成ＡＩ関連企業のＰｒｏｏｆＸを子会社化へ
26. <1699> 野村原油　　　東証Ｅ 　　19.9 　599.3　 ＷＴＩ価格は一時１１１ドル台に急騰
27. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　19.6 　　629　 完成工事の設計変更増額があり上期業績は計画上振れで着地
28. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　19.5　　5150　 電気自動車関連
29. <6666> リバーエレク　東証Ｓ 　　19.4 　　812　 データセンター関連
30. <4031> 片倉コープ　　東証Ｓ 　　18.6　　1230　 ホルムズ海峡封鎖受け肥料関連に思惑的な物色が続く
31. <6492> 岡野バ　　　　東証Ｓ 　　18.5 　13530　
32. <4893> ノイル　　　　東証Ｇ 　　18.4 　　180　
33. <142A> ジンジブ　　　東証Ｇ 　　18.3 　　680　
34. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ 　　18.0　　1041　 ソフトバンクロボと合弁で遠隔警備サービス参入
35. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ 　　17.8　　1773　 ドローン関連
36. <7974> 任天堂　　　　東証Ｐ 　　17.7 　10220　 スイッチ２向けゲームソフトの大ヒットで大口資金の参戦も
37. <1514> 住石ＨＤ　　　東証Ｓ 　　17.7　　1138　 ２２年の原油高騰時にも物色
38. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　17.6　　2510　 人工知能関連
39. <7743> シード　　　　東証Ｐ 　　16.5 　　627　
40. <3392> デリカフＨＤ　東証Ｓ 　　16.4 　　977　 中期計画の目標引き上げと期末配当予想増額を材料視
41. <9514> エフオン　　　東証Ｓ 　　15.5 　　402　
42. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ 　　15.5 　　820　
43. <1407> ウエストＨＤ　東証Ｓ 　　15.1　　1871　
44. <378A> ヒット　　　　東証Ｇ 　　14.4　　2910　
45. <3926> オープンドア　東証Ｐ 　　14.4 　　381　
46. <6408> クラッチ　　　東証Ｓ 　　14.1　　4600　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
47. <3512> フエルト　　　東証Ｓ 　　14.1　　1055　
48. <8938> グロームＨＤ　東証Ｇ 　　13.5 　　345　
49. <4438> Ｗｅｌｂｙ　　東証Ｇ 　　13.2 　　413　
50. <1691> ＷＴガソリン　東証Ｅ 　　13.1 　11835　

株探ニュース