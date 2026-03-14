『帰ってきたウルトラマン』金型破損により15年間絶版の逸品が極上彩色完成版として復活
プレックスは、『帰ってきたウルトラマン』より「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「帰ってきたウルトラマン」」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「帰ってきたウルトラマン」」(29,700円)
2005年にビリケン商会で発売された「帰ってきたウルトラマン」のソフビキットは、そのクオリティから高い評価を得ていたが、2011年に金型が破損したことにより、15年間再販がされていなかった幻の商品。
今回トイバースでは原型をもとに新規金型を制作。「極上彩色完成版」として再び復活を果たす。
原型師・ハマハヤオによる完成度の高い造形のクオリティはそのままに、彩色表現をアップデート。実際のスーツに迫る存在感と情報量を実現した。
往年のビリケン商会ファンには懐かしさと憧れへの再会を、これからビリケン商会の世界に触れる人には新鮮な感動を与える、まさに ひとつの到達点としての「帰ってきたウルトラマン」が完成した。
(C)円谷プロ
2026年8月発送予定「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「帰ってきたウルトラマン」」(29,700円)
今回トイバースでは原型をもとに新規金型を制作。「極上彩色完成版」として再び復活を果たす。
原型師・ハマハヤオによる完成度の高い造形のクオリティはそのままに、彩色表現をアップデート。実際のスーツに迫る存在感と情報量を実現した。
往年のビリケン商会ファンには懐かしさと憧れへの再会を、これからビリケン商会の世界に触れる人には新鮮な感動を与える、まさに ひとつの到達点としての「帰ってきたウルトラマン」が完成した。
(C)円谷プロ