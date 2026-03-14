大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONに「ウルトラマンゼロ」が完全新規造形のVer.2として登場
プレックスは、「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼロVer.2」(25,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼロVer.2」(25,850円)
大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONに、「ウルトラマンゼロ」が完全新規造形のVer.2として登場。
数々の激闘を経て成長し、光の国の危機を幾度も救ってきたウルトラマンゼロ。そのゼロの勇姿を、今回のVer.2では完全新規造型で再現。ウルトラマンゼロならではの力強い筋肉表現や、悪に立ち向かう凛々しく精悍な表情など、存在感あふれる造形に仕上げられている。
差し替え腕パーツも付属し、劇中でも印象深い、ゼロらしいポーズを再現することが可能。堂々とした立ち姿で存在感抜群のウルトラマンゼロVer.2を、ぜひ手元で堪能してみたい。
(C)TSUBURAYA PROD.
2026年6月発送予定「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼロVer.2」(25,850円)
大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONに、「ウルトラマンゼロ」が完全新規造形のVer.2として登場。
差し替え腕パーツも付属し、劇中でも印象深い、ゼロらしいポーズを再現することが可能。堂々とした立ち姿で存在感抜群のウルトラマンゼロVer.2を、ぜひ手元で堪能してみたい。
(C)TSUBURAYA PROD.