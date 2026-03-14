カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）は１３日、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれたことを伝えた。

この日の初公判で、斉藤被告は「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張している。職業を問われると「芸人です」と話した。

ＭＣの青木源太アナは「この件以来、芸能活動はしてないわけですけれども、初公判の中で、職業を問われて芸人ですという発言がありましたけれども、この心中はどう察しますか？」とコメンテーターで出演したお笑いタレントの小籔千豊に質問。

小藪は「僕ら、『芸人ですか？』って言われてなんとなく『はい』って言うてますけど、ぼくも芸人してる気ないっちゃないし、あるっちゃあるし。『お前ほんまに芸人なんか？』って言われたら、いや芸人なんすかね〜？」と率直に回答。

「すごいあいまいなことで」とし、「アンケートの職業の欄に芸人て書いたりするときもあるんですけど、たまに自由業とかしてしまうので、たぶん斉藤も別に芸人の誇りをもって言ってるとかでなく、ほかに言い方がないから。僕らは、そうやって言ってしまってるだけなのかなと思います」と推察した。