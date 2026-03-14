日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１４日、５月末で活動終了する嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）が開幕したことを報じた。

同ツアーは１３日、北海道・札幌市の大和ハウスプレミストドームで開幕。２０２０年末の東京ドーム公演（コロナ禍で無観客）以来、１８９８日ぶりに５人そろってステージに立った。

コメンテーターの女優で日大芸術学部演劇学科出身の本仮屋ユイカは「出席人数の関係で卒業制作の舞台に出られなくなってしまって卒論を書くことになってしまったんです。毎日、半泣きで書いていて…その時に嵐（の曲）をかけて乗り切った。私は嵐がいなかったら卒業できなかったと思う、本当に」と明かした。

さらに「相葉（雅紀）さんの奥さん役をやった時に、これは言わなきゃと思って『相葉さん、私はあなたのおかげで卒業できたんです』という話をしたら、相葉さんは『本当〜。ありがとね〜』って初めてそう言ってもらった人みたいなリアクションしてくださって。たくさん言われているでしょうに、こんな謙虚な。この人の奥さんで良かったなと思いました」と熱弁し、スタジオを笑わせていた。