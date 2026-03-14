女優の沢尻エリカが、約20年ぶりとなる写真集「DAY OFF」（幻冬舎）を2026年5月23日に発売することが決定した。



【写真】沢尻エリカ約20年ぶり写真集「DAY OFF」（幻冬舎）より

2007年に発売された写真集「ERICA」以来、約20年ぶりとなる本作。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと変わらぬ透明感を併せ持つ沢尻の、‟生き方“のすべてが記録されている渾身の一冊となる。



写真集は沢尻自身による完全セルフプロデュース。衣装はすべて本人の私物を使用し、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で手がけ、すっぴん姿も披露するなど、飾らない素顔と自然体の魅力が収められている。



さらに本作では、これまで見せることのなかったアクティブな一面も公開。海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンでは、人魚のように自由に泳ぐ沢尻の姿にカメラマンのシャッターが止まらず、撮影カット数は最終的に約1万カット以上に及んだという。



その中から厳選に厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録。飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような等身大の沢尻の姿を、全160ページにわたり収めている。



また今回の写真集発売を記念し、3月14日から写真集公式Xアカウントがスタート。スタッフが運営し、作品の内容紹介や撮影中のエピソードなどを発信する予定だ。



さらに発売日当日の5月23日には、東京の六本木 蔦屋書店にて写真集発売記念イベントの開催も決定。トークイベントやお渡し会などが予定されており、ファンにとって貴重な対面の機会となりそうだ。



写真集を発売するにあたり、沢尻は「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして‟素“を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」とコメントを寄せた。



（よろず～ニュース編集部）